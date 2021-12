Epidemija odvisnosti: heroin je bil njegov vsakdan

"Zaradi zaprtja med epidemijo je manjkalo socialnih stikov in so zato ta doživetja nekateri nadomeščali z raznimi stavami in igrami na srečo. Ljudje so začeli izgubljati velike vsote denarja," razlaga terapevt Miha Kramli , ki se že večino svojega profesionalnega življenja ukvarja z odvisniki – najprej je svoj čas posvečal zasvojencem s substancami, zadnja leta pa aktivno dela tudi z nekemičnimi zasvojenci. Tako opaža, da so v porastu zasvojenosti z igrami na srečo, s katerimi se srečujejo predvsem moški, pri katerih se kaže vzorec nerazumnih odločitev, saj imajo ti večinoma urejene službe in tudi družinsko življenje.

Na področju nekemične zasvojenosti so v porastu tudi zasvojenosti z družbenimi omrežji, kriptovalutami in tudi pornografijo. – Miha Kramli

V času epidemije pa se je zgodil še en pojav, ki ga do sedaj še niso zasledili, pojasnjuje. Nanje v zadnjem času največkrat opozarjajo sorodniki, ki so pri bližnjih opazili, da so jih obsedle teorije zarote glede novega koronavirusa. Isto misleči se združujejo v skupine, "nastajajo neke sekte" . In ravno ti potem poskušajo v to prepričati družinske člane in tudi kolege na delovnih mestih. "To postane obsedenost, zasvojenost osvobajanja ljudi od navideznih sovražnikov. Opazili smo tudi, da želijo celo svoje otroke izključiti iz javnega izobraževalnega sistema in živeti neko osamljeno življenje." Zanimivo pri tem je, razlaga Kramli, da so to predvsem visoko izobraženi ljudje.

Z drogami je začel eksperimentirati sprva izključno iz enega razloga, ker v družbi ni bil nikoli sprejet. Kasneje je, skozi pogovor s terapevtko, ugotovil, da je sprožitveni dejavnik bilo tudi nasilje v družini. V osnovni šoli je bil deležen zbadanja sovrstnikov na račun svoje teže, kasneje je shujšal in, kot sam pravi, "spoznal ene tipe" . Družba je že takrat kadila travo in pila alkohol. "In sem tudi jaz z njimi začel eksperimentirati. Kar naenkrat sem padel v neko družbo, nekam sem pripadal, bil sem opažen, nisem bil več luzer, ki so ga vsi zafrkavali. Naenkrat sem bil največja faca na šoli."

V zameno za drogo ni ponujal spolnih uslug, je pa, še sam ne ve od kod, vedno imel pri roki denar, da si je pri najbližjem preprodajalcu kupil heroin. "Nisi razmišljal, kje boš dobil 50 evrov za naslednji šus. Na dan je šlo od 100 do 150 evrov. Tudi jaz se včasih vprašam, koliko denarja sem porabil. Če bi pet let varčeval, bi danes imel že svoj hotel." Ni želel biti imenovan, zato mu bomo rekli kar Tine. Med epidemijo covida-19 mu je največja opora bila njegova rutina – služba, branje knjig, pes – in tudi pogovori s terapevtko. Je pa v preteklosti zapadel v epidemijo odvisnosti. Heroin je bil njegov vsakdan.

Pri kemičnih zasvojenostih pa opaža, da je v strmem porastu uživanje kokaina. "Potem je v porastu tudi uživanje alkohola in tudi različne sintetične droge." To je, izpostavlja Kramli, zaskrbljujoče, da se je pri kokainu starostna struktura uporabnikov zelo znižala. "Že pri štirinajstih letih imamo uporabnike, ki uživajo kokain, in s tem je povezano tudi nudenje spolnih uslug."

Tako se je začelo. Najprej z eksperimentiranjem z marihuano v osnovni šoli, nadaljevalo pa v srednji šoli s tabletkami ekstazija, LSD-jem in speedom. "Predvsem te t. i. rejv droge so bile takrat popularne," razlaga Tine. Pripoveduje o letu 2000. Spominja se, da je v šolo hodil bolj zadet, kot so nekateri bili okajeni na zabavah ob koncu tedna. Kmalu je začel posegati tudi po heroinu.

Tine pravi, da govorice, "da začneš s travo in prideš do heroina" , ne držijo, saj ima veliko prijateljev, ki dalje od trave niso niti posegali. "Več kot tri četrt jih sploh ni zanimal heroin."

"Malo smo se igrali vsak teden. Heroin sem želel poskusiti izključno zaradi glasbene skupine Nirvana. Bil sem velik oboževalec Kurta Cobaina, bil je moj vzornik." Pravi, da so tudi vzorniki in glasbena kultura zaigrali neko vlogo pri poti v odvisnost. Heroin je prvič poskusil pri sedemnajstih letih. Najprej je bilo to samo ob kakšnem koncu tedna, le nekajkrat na mesec. "Potem pa to kar hitro pripelje do te faze, ko začutiš fizično krizo," pripoveduje. In je bilo namesto vsak petek že v petek, ponedeljek, sredo, nato pa že vsak dan.

Tako pravi, zapadeš v odvisnost, saj "ko se ti s heroinom ne drogiraš več zato, ker se ob tem dobro počutiš, ampak se začneš drogirati, ker se moraš". "Ker enostavno zjutraj nisem mogel funkcionirati brez fiksa, nisem bil sposoben niti iti v trgovino." Kljub vsemu je Tine zmogel še hoditi v službo, toda brez droge ni zmogel preživeti dneva. Med malico se je usedel v avto, peljal do preprodajalca, "si dal šus", prišel nazaj v službo, vmes se je še enkrat zadel, šel domov in si dal še eno dozo. "In prav to, to je fizična odvisnost. Če ne dobiš tega v sebe, si bolan, ti je slabo, ne počutiš se dobro."

In kako se izraža fizična odvisnost? Tine pravi, da si izmučen, kosti te bolijo. "Ne bolijo te mišice, ampak bolijo te kosti. In na krizi od heroina nisem nič bolj sovražil od tega kot to, da nisem mogel spati in da me bolijo kosti." Ampak pravi, da so v času odvisnosti bile takšne krize redke, saj je vedno prej poskrbel, da je imel dovolj heroina za naslednji dan. Na heroinu je bil sedem let. Prvi dve leti sta bili bolj eksperimentalni, "ampak tam pri 19 pa tja do 23 let pa je bilo noro". Po "norem" obdobju je ugotovil, da na dolgi rok takšen način življenja ni ugoden.

Odvisnik si zelo težko prizna, da je odvisen

Terapevt Kramli ugotavlja, da si posameznik, ki je odvisen, redkokdaj sam poišče pomoč. "Seveda pridejo tudi sami, toda ti so redki, ki pridejo iz lastnega vzgiba. Pridejo večinoma pod prisilo. Tako, da jih ustavi Policija in jim da kontrolni test na drogo ali opravijo test alkoholiziranosti. Policija jih pošlje na medicino dela, medicina dela pa k nam." Učinkoviti pri pomoči so tudi družinski člani, toda da oseba nadaljuje s srečanji, pa je večinoma odvisno od uspešnosti terapevta. Tukaj so še delodajalci, ki pri zaposlenem sami opazijo spremembe in jim zagrozijo, da bodo izgubili delovno mesto, razloge za obiska terapevta navaja Kramli.

Za nekemične zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, kjer Kramli deluje v centru za zdravljenje odvisnosti, imajo predviden triletni program zdravljenja. Najprej sledi družinska ali partnerska terapija, potem pa še dve leti skupinske terapije.