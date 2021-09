Unicef Slovenija: Zaskrbljujoč porast stisk med otroki

Unicef Slovenija že dalj časa opozarja, da so imeli zaprtje šol in drugi ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na otroke v Sloveniji v veliki meri negativen vpliv – povečanje tveganja za zlorabe in naraščajoče nasilje, povečanje stopnje tveganja revščine, težave v fizičnem počutju in porast debelosti, nezadostno ali neprimerno prehranjevanje ter velik porast duševnih stisk.

Raziskava o duševnem zdravju otrok in mladih v Sloveniji, ki jo je slovenski Unicef izvedel junija, kaže zaskrbljujoče podatke. Večina od 400 otrok in mladih med 10 in 18 let, ki so sodelovali v raziskavi, se namreč pogosto ali ves čas počuti napeto, pod stresom ali pritiskom.

Kar 70 odstotkov jih je v preteklem letu nepojasnjeno občutilo bolečino v trebuhu in prsih, slabo počutje, motnje spanja, dolgotrajno žalost ali obup. Nekateri so občutili tudi več simptomov hkrati, ki so trajali dalj časa, so navedli v sporočilu za javnost.