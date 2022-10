'Prepričanje, da je paliativna oskrba namenjena samo umirajočim bolnikom, je zmotno'

Ob vprašanju, kako bi opisali paliativno oskrbo in komu je namenjena, Maja Kolšek Šušteršič izpostavi, da paliativna oskrba pomeni celostno obravnavo bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podporo njihovim svojcem v času bolezni in v obdobju žalovanja po smrti bližnjega. Naslavlja vse bolnikove simptome, tako telesne, psihološke, socialne in duhovne, s ciljem izboljšanja kvalitete življenja. Življenje in smrt sprejema kot naraven proces, ki se ga ne skrajšuje in po nepotrebnem tudi ne podaljšuje. Pove, da je "zmotno prepričanje, da je paliativna oskrba namenjena samo umirajočim bolnikom". Gre za oskrbo, ki naj bi se idealno začela že zgodaj v procesu zdravljenja neozdravljive bolezni, saj imamo tako dovolj časa, da spoznamo človeka in njegove vrednote, njegov pogled na življenje in bolezen, da spoznamo njegovo družino in želje, kar nam omogoči individualizirano obravnavo in večje zadovoljstvo tako na strani bolnika in njegovih svojcev kot tudi zdravstvenega osebja.

O paliativni oskrbi se v Sloveniji premalo govori

Je mnenja, da se o paliativni oskrbi v Sloveniji premalo govori in da je njena vloga v skrbi za bolnike premalo prepoznana. Izpostavi, da je na besedo paliativa še vedno vezanih veliko tabujev. Se pa stvari počasi premikajo na bolje. V Slovenskem združenju za paliativno in hospic oskrbo si prizadevajo, da bi čim bolj širili znanje in razbili te tabuje. Organizirajo izobraževanja za zdravstvene in ostale sodelavce, ki se srečujejo z neozdravljivo bolnimi, in ozaveščajo bolnike, njihove bližnje in na splošno laično javnost o paliativni oskrbi.

V Slovenskem združenju za paliativno in hospic oskrbo so mnenja, da bi moral biti vsak strokovni sodelavec, ki prihaja v stik z neozdravljivo bolnimi, primerno opremljen z znanjem, da bi bil zmožen nuditi vsaj osnovno paliativno oskrbo. Ob tem ima v mislih vse zdravstvene delavce: zdravnike ter medicinske sestre, negovalce in seveda tudi druge kadre, kot so psihologi, socialni delavci, farmacevti, fizioterapevti, duhovni spremljevalci ... Zato si tako prizadevajo, da bi dosegli čim širši krog ljudi, ki bi osvojili potrebno znanje. Ob tem pove, da "kadra že na splošno v zdravstvu primanjkuje, vendar če vsak prispeva svoj košček in imamo skupno vizijo, lahko dosežemo veliko".

S kakšnimi stiskami se kadri srečujejo med svojim delom in na koga se lahko obrnejo?

V ospredju so predvsem stiske, ki jih doživlja vsak zdravstveni delavec, ki oskrbuje neozdravljivo bolnega, pove Kolšek Šušteršič in ob tem izpostavi, da jih je zaenkrat veliko premalo, bolnikov, ki potrebujejo paliativno oskrbo, pa je zelo veliko. "Res si želimo, da bi nas bilo več in da bi lahko nudili kakovostno paliativno oskrbo vsem, ki bi jo potrebovali, da bi imeli dovolj časa za vsakega. To bi vodilo tudi v zmanjšanje stresa naših zaposlenih, ki je ob tem delu zelo velik," še pove.

Paliativna oskrba poteka vzporedno na različnih ravneh zdravstvenega sistema. Na primarnem nivoju v okviru ambulant družinske medicine, kjer družinski zdravnik vodi svojega bolnika in izvaja obiske na domu ter v okviru službe nujne medicinske pomoči za nujne obiske na domu ob akutnem poslabšanju osnovne bolezni ali v primeru drugih nujnih stanj. Na nivoju mobilnih paliativnih timov, ki predstavljajo nekakšen most med oskrbo doma in specializirano oskrbo v bolnišnici – ti so namenjeni nekoliko kompleksnejšim bolnikom, ki jim oskrba v rokah družinskega zdravnika bodisi zaradi zahtevnosti obravnave simptomov bodisi zelo povečanih potreb po stikih z zdravstvenim osebjem ne zadošča več.

Ob tem pove, da "bolniki v tem primeru še vedno bivajo v domačem okolju, mobilni tim pa je na voljo za konzultacije in tudi obiske in zdravljenje na domu, kadar je to potrebno". Oddelek za akutno paliativno oskrbo pa je namenjen obravnavi najzahtevnejših bolnikov, ki se ne morejo zdraviti doma oz. prehodno potrebujejo kompleksnejšo bolnišnično oskrbo.

Kolšek Šušteršič pove, da so svojci aktivno vključeni v proces in sodelujejo, saj predstavljajo pomembno oporo, zlasti v času napredovane bolezni, ko noč in dan nudijo oskrbo v domačem okolju. "Zdravstveni delavci jim moramo nuditi psihološko oporo, predvsem pa je pomembno, da smo na voljo za konzultacije, s katerimi skupaj razrešimo dileme oz. podamo navodila za zdravljenje – odmerki zdravil itd., da odvzamemo breme odločitev, ki ne sme biti na plečih svojcev," še izpostavi. Njihova vloga je tudi v obdobju žalovanja po smrti bolnika, da nudijo oporo, kadar jo svojci potrebujejo.