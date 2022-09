Slovenski in norveški strokovnjaki izmenjali izkušnje

Skupino 15 norveških strokovnjakov so sestavljali psihiatri, klinični psihologi, socialni delavci in medicinske sestre. Med drugim so obiskali Center za duševno zdravje odraslih v Logatcu, ki je eden od 50 načrtovanih Centrov za duševno zdravje, ki nastajajo v okviru Nacionalnega programa duševnega zdravja MIRA, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

"Slovenija ima zdravstveni sistem, ki si prizadeva slediti potrebam skupnosti, razvoju in izboljšavam. Skrb za duševno zdravje je eno tistih področij, ki so visoko na prednostni lestvici vlade in ki se mu posveča posebno pozornost," je na srečanju poudarila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič.

V številnih državah, tudi v Sloveniji, nastajajo dobre prakse dela na področju posamezniku prilagojene skupnostne obravnave, so poudarili na NIJZ. Modelu skupnostne obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju sledi tudi skupina norveških strokovnjakov, zato je med državama kljub različnim zdravstvenim modelom pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju veliko podobnosti.

V skupnostnih psihiatričnih timih pri obravnavi na domu ali v drugih okoljih sodelujejo strokovnjaki različnih poklicnih skupin. Naloga skupnostnih psihiatričnih timov je, da se povezujejo z drugimi izvajalci storitev v lokalni skupnosti. Skupaj z bolniki in svojci pripravijo in izvajajo načrte obravnave za doseganje skupaj dogovorjenih ciljev. Stremijo tudi k čim manj restriktivnim oblikam obravnave in zmanjšujejo potrebe po hospitalizaciji, so še izpostavili na NIJZ.

V Sloveniji vzpostavljajo skupnostno obravnavo v novoustanovljenih Centrih za duševno zdravje. V času delovanja Centrov za duševno zdravje odraslih od marca 2019 do konca septembra leta 2020 je bilo v obravnavo vključenih več kot 4000 posameznikov.