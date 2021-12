'Starši niso krivi za težave, a nosijo ključ do ozdravitve'

Po objavi članka o najstnici, ki so jo desetletje pestili panični napadi in se je soočala s šolsko ter socialno fobijo, depresijo, motnjami hranjenja, generalizirano anksioznostjo in samomorilnostjo, obupani starši pa so šele po več letih agonije našli psihoterapevta, ki jim je pomagal, saj jih je sistem pustil na cedilu, smo na strokovnjakinjo, specialistko klinične psihologije, naslovili vprašanja o duševnem zdravju kot družinskem izzivu. Kako prepoznati stisko mladostnika? Kako mu pomagati? Kako to vpliva na odnose v družini? In kdaj je čas za strokovno pomoč?

Otroci in mladostniki se na stres, ki ga doživljajo, odzivajo različno, odvisno od njihove starosti, osebnostnih značilnosti in stila soočanja s težavami. Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da je epidemija, v primežu katere smo že skoraj dve leti, njihove stiske še dodatno poglobila.

Vedrana Đurašin, klinična psihologinja in družinska terapevtka, je zaposlena v ljubljanskem UKC na oddelku, ki je vrh ledene gore pomoči. S sodelavci se soočajo s težkimi primeri otrok in mladostnikov v hudih stiskah – borijo se z motnjami hranjenja, samopoškodbenim vedenjem, samomorilno ogroženostjo, hudimi anksioznimi in depresivnimi stanji. Pri večini primerov je prisotno vse našteto.

icon-expand Bolj verjetno je, da bo mladostnik o svoji stiski zaupal manj bližnji osebi, morda celo tujcu, kot pa domačim. FOTO: Dreamstime

Kako prepoznati otroka v stiski? Kot pojasnjuje naša sogovornica, otroci in mladostniki svojo stisko izražajo skozi vedenje in dejanja, zelo redko pa verbalno. Znake pogosto spregledamo, ker so podobni znakom adolescence. "Umikanje v svojo sobo oziroma svoj svet, razdražljivost, iskanje avtonomije in posledično tudi upiranje, skrbi vezane na telesne spremembe, iskanje sebe in identitetna vprašanja ter podobno. Mladostniki so krasni 'fejkeri' dobrega počutja, prikrivajo svoje notranje doživljanje, ker ne želijo obremeniti staršev in drugih, imajo občutek, da jih nihče ne more razumeti. Predavanja o puberteti in postavljanje njihovega vedenja pod streho pubertete jim gre blazno na živce. Nekateri mislijo, da si ne zaslužijo pomoči." Zavedati se moramo, opozarja, da večina mladostnikov ne prikriva svojega počutja, ker bi želeli nagajati staršem, pač pa ker niti sami ne morejo razumeti, kaj jim povzroča stisko. Zato jim je to težko razložiti. "Preplavijo jih čustva, potem pa sledijo dejanja. Eni jih rešujejo na konstruktiven način – zmerno ukvarjanje s športom, pogovori s prijatelji in domačimi, ustvarjanje, pisanje, risanje, branje, bivanje v naravi, z živalmi. Vendar moramo vedeti, da so za ta dejanja potrebne energija, motivacija in volja. Ko se ti dejavniki začnejo izgubljati, pridejo manj konstruktivna vedenja, kot so samopoškodbeno vedenje, kontroliranje vnosa in izbire hrane, obsesivna telovadba, pretirano delo ali pa premalo dela za šolo, tvegani odnosi, kajenje, opijanje ipd." Bolj verjetno je, da bo mladostnik svojo stisko zaupal manj bližnji osebi, morda celo tujcu, kot pa domačim. "Tukaj imajo pomembno vlogo vrstniki in socialna omrežja, preko katerih mladostnik išče vsebine, ki so mu v tem trenutku blizu. Preko teh vsebin pride do posameznikov in graditi se začnejo virtualni odnosi. Pogosto slišim, da ima mladostnik šest prijateljev, ki so iz Finske, Nemčije, Anglije ipd., a se nikoli niso videli. Ali pa celo ljubezenski odnos. Spoznali so se, ker so vsi spremljali nekega vplivneža ali igrali podobno igrico na spletu. Niso vsi takšni odnosi tvegani in slabi za mladostnika, vendar pogosto vidimo, da tovrstno razumevanje težav, ki ga je deležen posameznik, potem prehaja v sprejemanje in tolerantnost do stanja, ki vzdržuje že obstoječe težave. Pogosto se porodi skrb, ali bodo še vedno sprejeti, slišani, opaženi in pomembni, če teh težav ne bodo imeli. Spomnimo se, kakšne nege smo bili deležni, ko smo bili kot otroci bolni ali zdravi."

Vpliv stiske na družinsko dinamiko Vsaka sprememba v družini pri otroku, mladostniku in staršu – ali če gre za kakšen zunanji faktor – vpliva na družinsko dinamiko, opozarja strokovnjakinja. "Družina sicer predstavlja sistem, ki je sam po sebi nagnjen k ohranjanju ravnovesja oziroma homeostaze. Ko pride do neke spremembe, se zato vnese nemir in se želi zadevo, ki je vzburila prejšnjo dinamiko, čim prej odpraviti. Pogosto se s prstom kaže na 'težavnega' člana in se pričakuje, da se pri njemu odpravijo težave in se vse vrne v normalno stanje. Vendar so včasih potrebne spremembe. Včasih jih mladostnik prinese tako, da pokaže, da so morda meje v družini preveč ozke ali ohlapne, da so odnosi odtujeni, pričakovanja previsoka in komunikacija slaba. Takrat je zelo pomembno, kako se starši odzovejo." Posnemanje škodljivih dejanj pomeni posnemanje načinov reševanja stiske. "To niso nalezljiva stanja, ne nalezemo se hiperaktivnosti ali motnje hranjenja. Zelo pomembno je razmišljati, kakšno funkcijo ima določeno vedenje, saj vemo, da ima vsak simptom ne glede na to, kako težek je, tudi pozitivne lastnosti. Lahko si s simptomom izborimo drugačno mesto v družini, opozorimo na napačno postavljene prioritete, zmanjšamo pričakovanja ... Hipotez je veliko. Treba je poznati temperament otroka, saj bodo nekateri reševali stiske tako, da jih kažejo na ven (se prepirajo, kršijo pravila, obtožujejo druge, eksperimentirajo na različnih tveganih področjih …), drugi pa jih bodo usmerili vase (samokaznovanje, odrekanje užitkom, negativno vrednotenje, veliko krivde …). Sorojenci so zelo pomembni v družini, saj se jih pogosto spregleda. Če so si temperamentno podobni, bi se znala stiska kazati na podoben način. Če so drugačni, bi znali zavzeti položaj 'nemotečih' ali 'pridnih' otrok, da ne delajo še več težav in so zato pogosto spregledani. Nanje moramo biti posebej pozorni." Tretji podsistem, ki ima pomembno vlogo pri odraščajočem otroku, so stari starši. "Treba je razmišljati, kakšno mesto imajo v družini in kje so meje. Nikakor ni zaželeno, da stara starša izrineta enega izmed staršev v odnosu do otroka in prevzameta vzgojno, negovalno in skrbno vlogo do otroka. Ali da zavzameta vlogo partnerja pri dogovarjanju, izmenjavanju idej, preživljanju skupnega časa ali iskanju rešitev. Stara starša lahko pomagata staršem otroka, da ga razbremenijo ali podprejo, da lažje shajajo z življenjskimi izzivi, ne pa da zamenjajo vlogo, ki bi jo partner ali starš moral imeti." Najprej razumevanje, potem meje Starši lahko otroku v stiski pomagajo tako, da mu nudijo podporo in se z njim povežejo, si vzamejo čas zanj in tudi njemu dovolijo čas zase. "Ga aktivno poslušajo, pokažejo interes za njegov dan, občutja, prijatelje, strahove in želje, da počnejo skupne stvari. Starši se pogosto pritožujejo, da mladostnik noče nič več početi z njimi, na primer iti v hribe, gledati televizijske oddaje ali pomagati pri gospodinjskih opravilih in to najbrž drži. A razumeti moramo, da se pri odraščajočem otroku prioritete in interesi spreminjajo hitreje kot pri odraslih. Zato je pomembno, da otroku prisluhnemo in se povezujemo na njegovem interesnem področju. Lotimo se skupnih projektov – preuredimo sobo, pobarvajmo steno, skupaj pogledajmo nadaljevanke, ki ga zanimajo, z mlajšimi otroci se igrajmo igro, ki jo oni vodijo, mi pa jih ne usmerjajmo ali popravljajmo." Pomembno je, poudarja Đurašinova, da se poskušamo postaviti v čevlje otroka in razumeti razvojno obdobje, v katerem se nahaja, njegov temperament, močna in šibka področja, kako razmišlja in kakšne skrbi, prioritete ter poglede ima. "Pomembno je, da smo iskreno radovedni. Otrok ali mladostnik dobro zazna, kdaj ga poslušamo s pol ušesa in kdaj vprašanja vsebujejo že vnaprejšnja pričakovanja in stališča ('V redu je, da si dobil/a štirko, česa pa nisi znal/a?')." Na drugi strani pa otroci in mladostniki potrebujejo tudi meje – držati se morajo dogovorov, sodelovati pri hišnih opravilih, upoštevati hišna pravila ter varnostne in zdravstvene napotke. "Med odraslimi in starši mora biti jasna razlika, kar pomeni, da moramo določiti, katere vsebine so primerne samo za partnerski ali starševski sistem in kam lahko vključimo otroka. Otrok nima kaj delati v partnerskem odnosu, niti mu ni treba poslušati o teh zadevah, to so pretežke vsebine zanj. Starševski odnos je drugačen, tukaj je bolj vključen in se lahko pogaja. Najprej torej razumevanje, potem meje. Pogosto je pristop obraten. Moramo se zavedati, da si mladostnik želi več avtonomije, svobode in bo poskušal širiti in rušiti meje. To je njegova razvojna naloga. Naloga staršev pa je, da sta varuha teh mej. Da se skupaj dogovorita, postavita in uskladita glede načinov ohranjanja mej. Če se starša ne moreta uglasiti ali dogovoriti za enoten pristop, pri mladostniku ali otroku nastane zmeda, zatem polariziranje na dobrega in tečnega starša. Mama, ki ne postavi časovnega okvira za igranje igric in oče, ki se tega drži, bo hitro postal tečen oče." Najmanj, kar pomaga, je ignoriranje stanja, minimaliziranje ali pretirano normaliziranje, pametovanje v obliki predavanj, ponujanja rešitev in nasvetov.

icon-expand Pomembno je, da v procesu obravnave sodeluje celotna družina, saj tovrstno stanje vpliva na celotno družino, ta pa ima tudi več moči kot en sam član. FOTO: Dreamstime