'Tišina je tista, ki daje rabljem varnost'

" Slišimo te. " Pod tem sloganom na teološki fakulteti obeležuje 20-letnico študija relacijske družinske terapije. Slišimo te zato, ker je danes tudi mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. " Žrtvam želimo sporočiti, da jih slišimo in da je prvi korak do prekinitve nasilnih odnosov vedno pogovor. En izmed takih je lahko tudi psihoterapija, " je poudarila docentka Saša Poljak Lukek .

Ženske bodo sedem let trpele, preden bodo sploh na glas spregovorile, da je v njihovem zakonu nekaj narobe, ker jih tam drži še sram, krivda in pa en takšen izjemno močan impulz, da morajo temu človeku na vsak način pomagati. Celo zaljubljenost se tam dogaja.

Besedo so nato predali idejnemu očetu relacijske družinske terapije, ki je bila – mimogrede – leta 2010 nagrajena na forumu inovacij, Christianu Gostečniku. "Nasilje je vedno problem tistega, ki je nasilen," je poudaril. Gre za travmo, ki se dobesedno zažre v človeka in "potem nenehno deluje in organizira celotno družinsko življenje tega posameznika, ki je sam sebi neobvladljiv, sam sebi nepredvidljiv. S tem on tudi razširja svoje nasilje v medpartnerske odnose in vse družinske odnose," je pojasnil. Relacijska terapija poskuša priti do globin, kjer se travma, ki se odraža v nasilju, skriva.

Žrtev je vsa družina in vprašanje je, kako ji pomagati. "Najprej moramo vedeti, da gre za obliko zasvojenosti, ki jo je treba nasloviti, da nasilje je zasvojenost," je bil jasen Gostečnik. "Nasilje je način, kako ta človek v svoji travmi vedno znova išče igralce, ki bodo odigravali njegovo nasilje oziroma bodo postali žrtve njegovih nasilnih odnosov." Šele ko človeka z ničelno toleranco ustavimo in mu dopovemo, da je vzrok za nasilje v njem samem, pridemo do tega, da lahko začnemo pomagati tudi družini, da oni ne omogočajo več temu nasilju, da se širi dalje, je pojasnil.

Kot pravi Gostečnik, poskušajo ljudi obravnavati s sočutjem, saj se tako pride do "čisto novih sfer, kjer je resnično možna pomoč". "Nad nobenim človekom mi nikoli ne bomo obupali, verjeli bomo v človeka, do konca, tudi ko on ne bo verjel vase, bomo mi verjeli v njega. Tudi ko bo obupno klical na pomoč z vsemi mogočimi patološkimi metodami, bomo mi upali, da on zmore narediti nekaj novega. To pomeni, da bomo vnesli v njegov svet odnos, ki ga nikoli ni imel, ga pa nujno potrebuje. Da bi nekdo verjel vanj in mu preuredil njegov notranji svet, da bi on lahko začel funkcionirati."