Gorenjska je v zadnjih letih med bolj obremenjenimi regijami v državi, zlasti to velja za ženske, za moške pa po 65. letu starosti. Okoli 40 odstotkov oseb obišče izbranega zdravnika zadnji mesec pred samomorom in večinoma zaradi težav v duševnem zdravju. Družinski zdravnik lahko pričakuje, da se bo z izgubo bolnika zaradi samomora srečal enkrat na štiri do pet let. Ustrezna usposobljenost in ravnanje strokovnjakov na primarni ravni sta ključnega pomena za preprečevanje samomorov, so ob tem zapisali na spletni strani NIJZ.

V Sloveniji je po podatkih NIJZ lani zaradi samomora umrlo 432 oseb, od tega 338 moških in 94 žensk, kar je 63 smrti več kot v letu 2020, so izpostavili ob nedavni novinarski konferenci. V zadnjih 30 letih je število samomorov v Sloveniji upadlo za 30 odstotkov.

Stiska zaradi samomorov pa prizadene tudi posameznike, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega, in vse tiste, ki so v stiku z osebo, ki razmišlja o samomoru. Svetovni dan preprečevanja samomora, zlasti letošnji, je namenjen tudi njim, kar med drugim izpostavlja letošnje geslo Ustvarjajmo upanje z dejanji, so organizacije za raziskovanje in preprečevanje samomora pojasnile v sporočilu za javnost.

V Slovenskem združenju za preprečevanje samomora so poudarili, da je strokovno pomoč dobro poiskati čim prej, še preden se zaradi čustvene stiske osnovnemu problemu pridružijo dodatne težave. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je v sporočilu za javnost poudarila, da je pri prepoznavanju samomorilne ogroženosti in preventivi samomora zelo pomembna vloga medicinskih sester, babic in tehnikov zdravstvene nege, še zlasti v službah nujne medicinske pomoči, družinske medicine in psihiatrije.

Svetovni dan preprečevanja samomora tako v Sloveniji kot po svetu obeležujemo s številnimi dogodki. Danes se tako začenja akcija Prekolesarimo svet 2022, h kateri vabi Mednarodna zveza za preprečevanje samomorov. Tako kot vsako leto znova poziva ljudi, da na svojem oknu ob 20. uri po lokalnem času prižgejo svečko in tako izrazijo podporo preprečevanju samomora ter v spomin tistim, ki so umrli zaradi samomora, in kot upanje za njihove svojce.

Mednarodni simbol za zavedanje, da je samomor velik javno zdravstveni problem, je rumeno-oranžna pentljica, je napisano na spletni strani NIJZ. Tudi letos so pentljice razdelili med različne javnosti in akterje. V ta namen pa bodo tudi danes z rumeno-oranžnimi barvami osvetljene nekatere znamenitosti v določenih slovenskih regijah.