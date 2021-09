'Počutil sem se kot govno. Spraševal sem se, zakaj sem temu svetu v napoto'

"Star sem 14 let. Sam na ulici. Spal sem po različnih kotih v Ljubljani. Poglej, tukaj v Šiški, dva bloka stran od N-puba, na vrhu." "Tamle," pokaže proti Celovški cesti, "sem spal v kleti bloka". "Vsepovsod smo spali. Velikokrat je bil kdo z mano, ker me ni hotel pustiti samega. Včasih pa je bilo tudi tako, da sem se sam vozil med končnimi avtobusnimi postajami. Ne veš, kaj boš, brat. Ura je pol enajstih, vsi so že doma, ti greš na 'bus'. Enka je peljala do dvanajstih. Pelješ se na avtobusu gor in dol. Šofer te gleda, ni mu jasno, kaj ti je. Enkrat je voznik prišel do mene, ko sem na avtobusu zaspal popolnoma utrujen. Pravi: 'Oprosti, moram zapreti, jaz grem domov'. Dolgo se je obotavljal, ni me želel zbuditi, ampak je moral. Jaz spet tukaj – pred garažo LPP, ne vem, kaj bom. Spet peš v center. Ampak za vse to sem hvaležen. Če ne bi doživel vsega tega, bi bil morda sedaj mevža," o dogodkih pred več kot desetletjem pripoveduje danes 30-letni Besmir Racaj ' Smirbe'.

Zakaj pri teh letih na ulici? V Sloveniji? Zakaj kazniva dejanja, zaradi katerih je sledil zavod? "Čutil sem jezo in potrebo," odgovarja. Obe izvirata iz težkega in travmatičnega odraščanja v okolju, odmaknjenem od oči in zavesti mnogih. "Z očimom se nisem razumel. Pogrešal sem svojega očeta, in ko sem ga gledal, mi je šlo vse skupaj na živce. Pri 14. letih me je prvič domov pripeljala Policija. Očim se je odločil, da me bo zaradi tega vrgel iz stanovanja." Z Besmirjem je odšla tudi njegova mama. Preselili so se v Štepanjsko naselje, kjer so živeli v bloku. "Toda preprosto nisem mogel gledati, kako nimamo denarja. Zato sem mami dejal, naj se vrne." Tako je ostal sam na ulici.

Zgodba 28-letnega Adisa 'Čira' Mujkanovića ima podobne obrise. "Oče me je pustil, ko sem bil še majhen otrok. Z mamo sva ostala sama. Mati je nato našla drugega in tako sem dobil še tri polbrate. Nekaj časa so stvari tekle normalno, nato pa se je zgodila tragedija. Umrl je Adisov najmlajši polbrat. "Takrat so se začele težave z očimom, ki je imel sicer že ves čas slab odnos do mame. Velikokrat jo je zaničeval. To sem začutil že kot otrok. Po bratovi smrti je postal še hujši. Mama je bila tiho, ni mi upala vsega povedati, ker jo je bilo strah."

Na njihovem domu so se začeli vrstiti obiski policistov. Najprej zaradi njegovega najstarejšega brata, nato zaradi srednjega. "Ko je začela Policija prihajati še zaradi mene, pa sem slišal očima, ki je mami rekel, naj me pošljejo od doma. Potem se mi je začelo 'rolati'. Ko so me 'strpali' v Smlednik, sem bil star 14 let." V Vzgojno-izobraževalnem zavodu (VIZ) Fran Milčinski Smlednik ni bil dolgo. "Ker se nisem poboljšal, so me poslali v Višnjo Goro. Tam sem postal še hujši. Na koncu pa so me poslali v Prevzgojni dom Radeče."