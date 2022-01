Hojka Gregorič Kumperščak: Značilnost osebnostnih motenj je – za vse so krivi drugi, jaz s tem nimam nič. Mama je slaba, očeta ni, sošolci me ne razumejo, učitelji me ne vidijo prav … Krivijo torej druge, medtem ko lastnega deleža odgovornosti v situaciji ne prepoznajo. Tako da jim tekom zdravljenja zrcalimo, koliko sami prispevajo k temu, da se v odnosih ne razumejo.

Tina Ferlinc: V obdobju adolescence lahko pri posamezniku opazimo nefleksibilne in neprilagojene osebnostne poteze, ki povzročajo pomembno funkcionalno motenost in subjektivni stres. Nekatere značilnosti so sicer lahko podobne normativnemu razvoju, je pa treba biti pozoren, ko le-te izrazito presegajo pričakovan normativen razvoj. Ko se torej pojavijo izrazita nihanja razpoloženja, povišana impulzivnost, izbruhi jeze in nasilja, samopoškodovalno vedenje, ponavljajoča se samomorilna vedenja, zelo izražena depresivna ali anksiozna simptomatika, slabše funkcioniranje v okolju ... Simptomatika se namreč odraža v interakciji z okoljem - ali so pretirano zaprti vase ali pa v nenehnih konfliktih z okoljem.

Hojka Gregorič Kumperščak: Ko smo začeli opažati naraščajoč trend osebnostnih motenj pri mladostnikih, smo začeli tudi v sodelovanju s tujimi strokovnjaki pripravljati vprašalnik za osebnostne motnje pri mladostnikih. Prav tako smo izvedli diagnostična in terapevtska izobraževanja za psihoterapevte za področje zdravljenja mladostnikov z nastajajočo osebnostno motnjo - Adolescent Identity Treatment. Začetki segajo v leto 2018, v tem času pa smo izobrazili 27 terapevtov, kar je zelo pozitivno. Realnost pa je žal takšna, da večina teh terapevtov v danih okoliščinah te terapije ne more izvajati, saj gre za intenzivno terapijo - enkrat tedensko vsaj 25 tednov, prav tako je potrebno delo s starši. Pod velikim pritiskom porasta pacientov, ki jih imamo trenutno, tako intenzivno vodenje žal ni mogoče.

Pomembno je, da se v vsak posamezen primer poglobimo in ne uporabimo le antidepresiva v pričakovanju, da se bodo s tem vse težave rešile. Je par res, da takšna celostna diagnostika potrebuje svoj čas in dana situacija, z velikim prilivom novih, urgentnih primerov in pomanjkanjem strokovnjakov, ni ugodna ter zmanjšuje kakovost obravnave posameznika.

Tudi pri osebnostni motnji, tako kot pri drugih psihiatričnih motnjah, gre pri njihovem nastanku za preplet genetskih značilnosti in pomembnega vpliva okolja oziroma izkušenj posameznika v tem okolju. Mladostniki s šibkejšo osebnostno strukturo so tako ranljivejši za stres in ob večjem stresu se lahko druge motnje "nacepijo" na osnovno motnjo. Prav zato se pogosto zgodi, da sprejmemo mladostnika z izraženo depresivno ali anksiozno simptomatiko, potem pa se izkaže, da je v ozadju nastajajoča osebnostna motnja.

Opraviti je potrebno pogovore s starši oziroma vključiti socialno okolje, kjer mladostnik živi, da si ustvarimo širšo sliko. Ne gre namreč za patologijo, ki je nastala iz danes na jutri, ampak gre za poteze, ki so bile prisotne že prej, okolje pa pomembno vpliva na razvoj oziroma slabšanje simptomatike in poglabljanje motnje, saj je marsikaj odvisno od reakcij okolja na vedenje mladostnika. Povsem mogoče je, da ob drugačnih reakcijah okolja ne bi prišlo do takšnega stopnjevanja.

Tina Ferlinc: Diagnostika je kompleksna. Vključiti se mora več strokovnjakov, kar pomeni, da vzame kar nekaj časa. Če mladostnik predhodno še ni bil obravnavan, se vključi tudi klinični psiholog, ki oceni posameznikovo osebnostno in kognitivno funkcioniranje ter aktualno simptomatiko, vključi se specialni pedagog, ki je naš vezni člen z mladostnikovo šolo, in preveri funkcioniranje mladostnika v šoli.

Kot še poudarja Gregorič Kumperščakova, skoraj tri četrtine njihovih hospitaliziranih pacientov kaže nastavke osebnostnih motenj, pri čemer gre večinoma za mejno osebnostno motnjo (borderline), kjer so simptomi zlasti kritični: " To so mladostniki, ki se samopoškodujejo, pojavlja se samomorilno vedenje, imajo velike občutke praznine, ki jo nato skušajo polniti na različne načine - morda s prenajedanji, bruhanjem, pojavljajo se tvegana vedenja ... Veliko je različne simptomatike. Simptomi se lahko kažejo tudi kot izredna depresija, hitro menjavanje razpoloženja … Tako da je potrebno diferencialno dignostiko opraviti zelo poglobljeno, da tega ne zamenjujemo s kakšnimi drugimi duševnimi motnjami ali z pa normativno adolescentno krizo."

Strokovnjaki se sicer z osebami z osebnostno motnjo pogosto srečajo, ko iščejo pomoč zaradi duševnih motenj, ki so se pojavile vzporedno – denimo depresije, psihoze, odvisnosti od psihoaktivnih snovi , nekemičnih odvisnosti … Potem pa odkrijejo, da se pod površjem skriva osebnostna motnja. "Pri mladostnikih velja podobno, tudi pri njih so določene osebnostne značilnost tako potencirane, da težko funkcionirajo v družini, z vrstniki in v šoli."

Čeprav je v psihiatriji dolgo veljalo, da so osebnostne motnje nekaj, česar ni mogoče zdraviti, da so nekaj nespremenljivega, se to v zadnjih letih spreminja. "Vemo, da lahko osebi pomagamo. Seveda ne spreminjamo osebnostnih lastnosti in značilnosti, se pa preko psihoterapije – zdravljenja z zdravili namreč tukaj ne deluje – trudimo, da se značilnosti izražajo bolj funkcionalno, da torej ljudje lažje delujejo v odnosih, drugi pa lažje živijo z njimi,” pojasnjuje sogovornica.

Osebnostna motnja je skupek osebnostnih lastnosti, ki jih imamo vsi in se različno kombinirajo - le da je pri osebnostni motnji kombinacija teh lastnosti takšna oziroma so nekatere značilnosti tako poudarjene, da v odnosu z drugimi, tej osebi povzročajo izrazite težave. Ne gre torej za pojav nekih "posebnih lastnosti".

Staršem v terapevtskem procesu precej odleže, saj prihajajo z občutki krivde. Imajo predstavo, da ima njihov otrok osebnostno motnjo, ker so v tisti situaciji to in to storil narobe. To seveda ne drži. Za razvoj osebnostne motnje ni kriv en sam sprožilni faktor.

Del vzrokov za osebnostno motnjo pa je tudi dednih in del staršev, s katerimi delamo, se tudi sam spopada z osebnostno motnjo, zato je delo kar težko, saj potrebujejo konkretno pomoč. Tudi v tem primeru jih sicer skušamo najprej razbremeniti krivde, ki si jo nalagajo. Staršev, ki namenoma delajo škodo otroku, zavedajoč se, da je to za otroka slabo, je izjemno malo. Je pa veliko staršev, ki počnejo stvari z najboljšimi nameni, vendar pa otroku ne koristijo. Lahko se tudi zgodi, da določeni prijemi niso primerni zgolj za določenega otroka, čeprav bi bili povsem učinkoviti za drugega otroka z drugačnimi osebnostnimi lastnostmi.

Hojka Gregorič Kumperščak: Ne iščemo krivca – ne v mladostniku, ne v starših, ne v širšem okolju, ampak smo usmerjeni v to, kaj lahko spremeni mladostnik, kaj lahko spremenijo starši, da bo bolje. Staršem v terapevtskem procesu precej odleže, saj prihajajo z občutki krivde. Imajo predstavo, da ima njihov otrok osebnostno motnjo, ker so v tisti situaciji to in to storil narobe. To seveda ne drži. Za razvoj osebnostne motnje ni kriv en sam sprožilni faktor. Staršem torej želimo predvsem pomagati, da prevzamejo svojo starševsko vlogo. Postaviti morajo meje, se jih dosledno držati, biti morajo čustveno prisotni.

Tina Ferlinc: Delo s starši je namenjeno temu, da se starše oziroma skrbnike opolnomoči, se jih utrdi v tem, da so pri vzgoji konsistentni, da je nujno, da postavljajo dosledne meje, da ti mladostniki ne morejo početi vsega, kar bi želeli. Da mladostniki vedo, kaj so njihove odgovornosti, da sta starša v pričakovanjih in postavljanju mej enotna. To je seveda potem izvor konfliktov, saj mladostniki tega ne sprejmejo mirno, je pa za njihov dolgoročen razvoj to pomembno. Tudi zato se mladostnika obravnava skupaj z okoljem.

Znajdemo se v paradoksu, ko starši otroka vlečejo v pretirano simbiozo in mu ne pustijo samostojnosti v trenutkih, ko bi bilo pridobivanje izkušenj nujno, po drugi strani pa je čustven odnos šibek. Uglašenost na otroka, na njegove razvojne potrebe in naloge ter čustvena povezanost sta ključni pri razvoju osebnosti.

Znajdemo se v paradoksu, ko starši otroka vlečejo v pretirano simbiozo in mu ne pustijo samostojnosti v trenutkih, ko bi bilo pridobivanje izkušenj nujno, po drugi strani pa je čustven odnos šibek. In ravno pri mejni osebnostni motnji pride do teh skrajnosti. Po eni strani so ti ljudje čustveno zanemarjeni, po drugi pa odvisni od osebe, ki jim emocionalno ni (bila) na razpolago. Uglašenost na otroka, na njegove razvojne potrebe in naloge ter čustvena povezanost sta ključni pri razvoju osebnosti.

Namreč – veliko staršev je medtem, ko otrok opravlja razvojne naloge, na telefonu. Fizično so prisotni, a z mislimi drugje, otrok pa ne dobiva potrditev v ključnih trenutkih. To je seveda težava, saj takšno dogajanje vpliva na to, kako se razvija njegova lastna vrednost, dobiva občutek o tem, koliko je drugim mar zanj, kakšna je njegova vrednost v očeh drugih.

Tina Ferlinc: Težava je, ko starši ne prevzamejo svoje vloge in otroku dovolijo preveč. A če imamo na eni strani to, pa po drugi strani opažamo, da so danes starši v določenih trenutkih premalo čustveno prisotni in prevečkrat ob otroku osredotočeni samo na svoje lastne potrebe in želje.

Okoli peskovnika je vedno polno staršev, ki pozorno nadzorujejo otroke in se med seboj prepirajo, kdo je komu vzel igračo, se vmešavajo v igro in nikakor ne pustijo, da bi se otroci vsaj poskusili dogovoriti med seboj. To je za otrokov razvoj slabo.

Hojka Gregorič Kumperščak: Lep primer tega je na primer peskovnik, ki je seveda namenjen otrokom. Vendar je okoli njega vedno polno staršev, ki pozorno nadzorujejo otroke in se med seboj prepirajo, kdo je komu vzel igračo, se vmešavajo v igro in nikakor ne pustijo, da bi se otroci vsaj poskusili dogovoriti med seboj. To je za otrokov razvoj slabo.

Otroci v peskovniku se morajo sporazumeti sami, sami morajo priti do izkušenj, tudi tistih, ko jih vrstnik z lopatko udari po glavi. Če jih kot otroke pretirano zaščitimo, namreč nimajo nobene slabe izkušnje in pridejo v življenje popolnoma neopremljeni. Tukaj pa jih ne moremo več zaščititi v vsakem trenutku, sami otroci pa se seveda ne znajdejo niti v povsem normalnih medvrstniških odnosih, ki so tudi tekmovalni, agresivni … In se začne – nihče me ne razume, vsi so slabi …

Drug tak primer "iz peskovnika" je, ko starši sledijo vsakemu otrokovemu premiku s telefonom in ga snemajo. Vse je le šov, ki ga bodo starši posredovali naprej, otrok v tem šovu pa je le igralec. Nič ni pristnega, otrok se hitro nauči, kaj je za kamero zaželeno in kaj ima kamera rada. Zgodaj začne "igrati".

Poti v osebnostno motnjo je veliko. Tukaj so tudi zlorabe, pri čemer ne govorimo le o spolni zlorabi, ampak fizični in psihični zlorabi. Pa že omenjena čustvena indiferentnost do otroka, ko niti ne opaziš, kdaj je jezen, žalosten, kdaj je dobre volje – in tega je veliko. Pogosto se zgodi, da starši med terapijo rečejo – to pa prvič slišim, tega mi ni nikoli povedal, nikoli ni rekel, da ima samomorilne misli. In se seveda vidi, da so zadnja leta živeli skupaj le fizično, v resnici pa brez čustvenih povezav in zaupanja.

Kakšen napredek je mogoče pričakovati po terapiji?

Hojka Gregorič Kumperščak: Namen psihoterapije mladostnikov z nastajajočo osebnostno motnjo je, da njen poln razvoj preprečimo. Terapija je zelo intenzivna, obsega 25 do 30 srečanj, ki se odvijajo vsak teden. Po eno uro terapevt dela s mladostnikom, nujna je tudi vključitev staršev. Če je mladostnik motiviran, kajti v terapiji mora delati predvsem on, je uspeh dober. Če pa mladostnik vse skupaj bojkotira in v procesu ne sodeluje, napredka ni. Seveda se srečujemo tudi s takšnimi primeri, ko mladostnik ne čuti potrebe, da bi prišlo do kakršne koli spremembe. Če pa je motiviran in ima podporno okolje – če torej starši sodelujejo – potem pa je lahko napredek velik v smislu, da postane bolj funkcionalen. V praksi to pomeni, da introvertiran posameznik seveda ne bo postal ekstrovertiran, je pa introvertiranost zmanjšana do te mere, da lahko vzpostavi boljše medosebne odnose. Gre za male korake, ki pa pri funkcioniranju veliko pomenijo.

Koliko pa se jih torej terapiji upre?

Tina Ferlinc: Pri mladostnikih z nastajajočo osebnostno motnjo je to pravzaprav pravilo. Svojega "deleža" pri nastanku aktualnih težav ne vidijo, želijo, da bi se spremenili drugi v njihovem okolju. Menijo, da bi morali denimo več delati s starši, da bi se starši spremenili. Do ključnega koraka – motivacije pogosto pride, ko so težave že tako izražene, da se poznajo pri šolskem delu ali na kakšnem drugem področju, ki mladostniku nekaj pomeni. Toda brez nekega pritiska redko sodelujejo .