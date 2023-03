'Zaradi ljubezni sem jo ubil. Če je ne bi ljubil, ne bi čutil bolečine'

Medtem ko se je večina umorov, ki so jih storili moški nad svojimi partnerkami, zgodila po tem, ko je ženska končala zvezo ali oznanila, da namerava to storiti, je bila večina umorov, ki so jih zagrešile ženske nad svojimi partnerji, reakcija na hudo moško nasilje v družini.

Podatek izpred nekaj let pa pravi, da po vsem svetu približno 40 odstotkov žensk, ki so žrtve umora (in samo 6 odstotkov žrtev moških), umre v rokah nekdanjega ali sedanjega zakonca ali ljubimca. Dom je tako nevaren prostor za ženske. Medtem ko se je večina umorov, ki so jih storili moški nad svojimi partnerkami, zgodila po tem, ko je ženska končala zvezo ali oznanila, da namerava to storiti, je bila večina umorov, ki so jih zagrešile ženske nad svojimi partnerji, reakcija na hudo moško nasilje v družini.

Približno 47.000 žensk in deklet po vsem svetu so leta 2020 ubili intimni partnerji ali družinski člani. To pomeni, da žensko ali dekle v povprečju intimni partner ali družinski član ubije vsakih 11 minut. In žal trend ne kaže, da bi družba na tem področju napredovala in bi bilo teh dogodkov manj.

Strokovnjak meni, da so takšna mnenja veliko preveč poenostavljena. "Umor intimne partnerice je nedvomno najbolj skrajna manifestacija moškega nasilja, ni posledica ene same moške lastnosti, kot je moška posesivnost, in ni "naravno" ali "neizogibno" nadaljevanje nasilja v družini. Gre za pojav, ki je ločen od drugih oblik moškega nasilja. "

Različne razlage, ki se pojavljajo, ko se zgodijo takšna dejanja, imajo dve skupni predpostavki. Da torej umor izvira iz moške posesivnosti, je utelešenje morilčeve osebnosti, spolno ljubosumje in jeza pa sta dve čustvi, ki ga sprožita; in pa - umor je vrhunec zgodovine nasilja pred njim.

Zanimivo je, da skoraj vsi moški morilci trdijo, da so umor zagrešili iz ljubezni ali je bil rezultat "prevelike ljubezni", za Psychology Today piše izraelski filozof Aaron Ben-Zeév . Njegovo raziskovanje se osredotoča na filozofijo psihologije in še posebej na študij čustev.

Ko so izpolnjeni vsi ti pogoji, se tveganje za umor partnerice znatno poveča. Določen dogodek, ki vžge eksploziv, se pogosto vrti okoli tega, da želi ženska oditi. Strokovnjaki se tako strinjajo, da je eden od najbolj nevarnih trenutkov, trenutek odhoda in čas po njem.

Med temi dejavniki tveganja izpostavlja ... "Moški žensko dojema kot ves svoj svet, zato meni, da vsaka ločitev od nje pomeni izgubo lastne identitete. Moško tradicionalno dojemanje moškosti, ki narekuje, da ima moški polno moč, čast in nadzor, je v nasprotju z njegovo odvisnostjo od žene, zaradi česar se to zanašanje zdi dokaz njegove šibkosti in ponižanja ter žalitev moške časti. Moško osebno vedenje je togo in brezkompromisno. Zdi se, da moška prevladujoča prepričanja o ljubezni opravičujejo žrtvovanje njegove žene. V tem primeru ideologija, ki stoji za ljubeznijo, zagotavlja legitimnost za strašne zločine."

Umor je treba razumeti kot pojav, zasidran v določeni konstelaciji dejavnikov, ki se združujejo in ustvarjajo "pogoje za umor", meni: "Čeprav moška posesivnost, pa tudi ljubosumje in jeza igrajo vlogo pri celotnem nizu dejavnikov, ki povzročajo pripravljenost vzeti življenje partnerju, je pravilneje obravnavati motiv za umor glede na pogoje, ki so ugodni za razvoj morilskega nasilja, ne pa v smislu ene osrednje osebnostne spremenljivke. Obstajajo zapleteni dejavniki tveganja, od katerih so mnogi sestavni del romantične ideologije."

Glede na osrednjo vlogo ljubezni v naših življenjih ni čudno, da so kulture po vsem svetu upodabljale idealno obliko romantične ljubezni, h kateri naj bi vsi stremeli. Številne kulture so resnično menile, da je romantična ljubezen ključna za osebno izpolnitev in srečno življenje. Vendar pa je romantična ljubezen tudi glavni dejavnik bede ljudi, saj vključuje veliko razočaranj in neizpolnjenih upov. Ljubezen je lahko čudovita, vendar ljubezen tudi zelo boli, je lahko nevarna in nas lahko vodi v nespametna dejanja.

Moški zaradi nesrečne ljubezni naredijo samomor tri- do štirikrat pogosteje kot ženske in praviloma le moški ubijejo svojo partnerko, ko jih ta zapusti ali namerava zapustiti. V tem smislu so ženske bolj realistične, meni filozof. Običajno bolj sprejemajo dejstvo, da ljubezen morda ne bo trajala večno.

Ljubezen morilcev vključuje fuzijski model in v večini primerov so morilci tisti, ki so šibkejši partnerji. Vzpostavi se odvisnost, ki povzroči potrebo po nadzoru. Nadzor nad virom obstoja pa postane kot vir kisika - in če ga ni, je vse narobe.

"Zaradi ljubezni sem jo ubil ... Če je ne bi ljubil, ne bi čutil bolečine ... Kot da bi vzela puščico in me zabodla v srce," je dejal nek drug morilec, ki ga prav tako navaja avtor.

"Govorijo, da "je bil nekdo ubit," ali "nož je prišel na plano" ... Kar je moteče. Vidijo se kot tistega, ki so ga izigrali, ne kot aktivnega akterja. Obžalovanja večinoma ni," pravi raziskovalec, ki je desetletje intervjuval moške, ki so ubili ženske.

Russell Dobash , ameriški kriminolog, ki je raziskoval nasilje v družini, spol, kriminal in umore, je skupaj s soprogo deset let intervjuval morilce, ki prestajajo dosmrtno kazen v britanskih zaporih, in izvedel veliko študijo o moških, ki ubijajo ženske.

Mnogi so imeli problematično otroštvo in odraslost, veliko jih je imelo težave z alkoholom in so bili brezposelni. Bil pa je tudi delež takšnih, ki niso bili obsojeni, niti težav z alkoholom niso imeli, in ki so bili redno zaposleni. Skupno jim je bilo, da so imeli enake lastniške občutke do partnerice.

"Ugotovili smo, da v veliki večini primerov moški svoje partnerice ubijejo zaradi spolnega ljubosumja. Bodisi na točki, ko ženska reče - dovolj imam tega, da me tepeš, grem od tod, - ker je 65 odstotkov moških že uporabilo nasilje nad svojimi partnerkami - ali potem, ko odide. Tak moški misli, da je ženska njegova, zato jo poskuša dobiti nazaj. Pogosto jo skuša pregovoriti ali, ironično, pretepsti. Ko ugotovijo, da se ne bo vrnila, vse skupaj spremenijo v projekt njenega uničenja," je dejal v intervjuju za Vice.

Umori so vključevali tudi kolateralne žrtve - otroke, sorodnike, nove partnerje ... kar vam pokaže, kako pomemben je ta občutek posesivnosti.

Je bil pa celo kot prekaljen raziskovalec šokiran nad odnosom morilcev do žrtve in dejanja: "Govorijo, da "je bil nekdo ubit," ali "nož je prišel na plano" ... Kar je moteče. Vidijo se kot tistega, ki so ga izigrali, ne kot aktivnega akterja. Obžalovanja večinoma ni."

