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Kaj bi se zgodilo, če pride do ustavitve NEK?
Slovenija

Kaj bi se zgodilo, če pride do ustavitve NEK?

Kdo nadzira predsedničine varnostnike?
Slovenija

Kdo nadzira predsedničine varnostnike?

Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo
Slovenija

Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah
Slovenija

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

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Umaknili sklep o prodaji nepremičnin v Fiesi: 'Bitka še zdaleč ni končana' Slovenija

Umaknili sklep o prodaji nepremičnin v Fiesi: 'Bitka še zdaleč ni končana'

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Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

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S čopičem v službo na 2866,5 metra S čopičem v službo na 2866,5 metra Slovenija

S čopičem v službo na 2866,5 metra

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Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje Slovenija

Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje

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Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter Slovenija

Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter

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Sedem držav kritičnih zaradi slovenske blokade pri imenovanju Fajonove Slovenija

Sedem držav kritičnih zaradi slovenske blokade pri imenovanju Fajonove

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Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah Slovenija

Polajnar: Takšne kombinacije še nismo imeli, težave so na vseh rekah

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Staršu otroka dodelili nočno in nadurno delo, zagovornik ugotovil diskriminacijo Slovenija

Staršu otroka dodelili nočno in nadurno delo, zagovornik ugotovil diskriminacijo

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Potres čutili tudi v Sloveniji Slovenija

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Plohe in nevihte bodo zajele večji del države Slovenija

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STANJE NA CESTAH
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A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, priključek Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 14 min, dolžina: 3 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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