1. brigada na 30 vrhov za 30 let

Za gesto so se odločili v petek, 18. decembra, ko je 1. brigada Slovenske vojske praznovala dan enote (ki je sicer 17. decembra). Namesto slovesnosti in skupnega postroja ob dnevu enote so osvojili 35 vrhov, kar je deset odstotkov vseh slovenskih tisočakov, premagali pa so tudi najbolj obiskani slovenski dvatisočak Viševnik in nekaj skoraj tisočmetrskih vrhov ter tako porisali zahodno polovico slovenskega planinskega zemljevida, so rekli v 1. brigadi. Njen poveljnik, polkovnik Boštjan Močnik, je rekel, da "se je ideja letos porodila prvič spričo obletnice prvega postroja v Kočevski Reki in osamosvojitve. "Verjamem, da se bo dogodek izvajal tudi v prihodnosti," je prepričan.

Kot so še rekli, je v akciji sodelovalo približno 250 pripadnikov, a podvig ni bil organiziran. Vojakinje in vojaki so imeli "nalogo" osvojiti vrhove, blizu katerih živijo, in narediti kakšen posnetek, da se vidi, da je vrh obiskala 1. brigada. "Embleme enot 1. brigade je bilo možno videti na veliko različnih objektih, ob planinskih domovih in kočah, TV-oddajnikih, cerkvah in kapelicah, ob starih vojaških bunkerjih in radarjih ter ob državni meji," so sporočili pripadniki.