1 EUR investiran v izolacijo danes pomeni 7 EUR prihranka v prihodnosti

Energetska kriza je trenutno ena najpogosteje izrečenih besednih zvez, kar pomeni, da si ljudje ne zatiskamo oči, ampak se dobro zavedamo negotove energetske prihodnosti, ki se nam obeta v prihajajočem obdobju.

Po dve leti trajajoči pandemiji, se soočamo z višanjem cen energentov, svoj prispevek so dodali mednarodni geopolitični pretresi, kar pa je še dodatno zaskrbljujoče, tudi narava nam kaže vedno ostrejše zobe. Mesečno se višajo zneski na položnicah in vedno bolj očitno je, da si ne moremo (in ne smemo) več privoščiti, da bi energijo, ki smo jo v domove privedli za ogrevanje ali hlajenje bivalnih prostorov, lahkomiselno izgubljali skozi neučinkovit izolacijski ovoj.

Zato je čas za tehten premislek in kljub temu, da na svetovne dogodke in okoliščine, ki povzročajo negotovost, nimamo omembe vrednega vpliva, pa se moramo vprašati, kaj lahko za zmanjšanje posledic energetske krize že danes naredimo sami. Največji potencial za varčevanje z energijo predstavljajo stavbe. V Evropi je na milijone stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki bodo še naslednjih 50 letih služile svojemu namenu, zato je zelo pomemben čimprejšnji proces temeljite energijske prenove le-teh. Namreč krajše, ko bo obdobje renovacijskih prenov, krajše bo obdobje energetske odvisnosti Evrope. Načrti za okrevanje na nacionalni ravni zagotavljajo začetna finančna sredstva do leta 2026 za vse države EU s ciljem nemotenega prehoda v trajnostno prihodnost. URSA s svojimi produkti predstavlja srce energetske učinkovitosti in je več kot pripravljena podpreti proces transformacije v energetsko učinkovite stavbe in zmanjšanje emisij CO2.

Izberimo pravo fasado Vsaka fasada mora biti sposobna zadrževati prehajanje toplote ali mraza v obeh smereh, obenem pa mora biti tudi požarno varna ter odporna na morebitne udarce. Izjemno pomembna je dobra paro prepustnost, ki s pomočjo uravnavanja primerne vlažnosti zraka v prostoru vašemu domu omogoča, da diha. Za čim boljše bivalno ugodje, pa mora tudi odlično absorbirati zvok tistega, ki prihaja od zunaj, in tistega, ki ga v svojem bivališču ustvarimo sami.

URSA s svojimi izolacijskimi izdelki nudi rešitev za znatne prihranke izgube energije in povečuje udobje bivanja v prostorih. V letošnjem letu je na trgu ponudila novo generacijo materialov iz mineralne volne, družino URSA TECTONIC. Že samo ime pove, da gre za materiale, ki na področju gradbenih materialov ustvarjajo tektonske premike k že tako odličnimi izolacijskimi lastnostmi, ki jih ustvarjajo izolacijski izdelki iz mineralne volne. Zgradba fasadnih plošč spominja na kompaktne tektonske plošče, od koder izvira tudi ime tega inovativnega izdelka. Prvi izmed materialov v novi družini se predstavlja izolacijska fasadna plošča URSA FP Basic , ki služi kot vrhunska rešitev za vrhunsko izolacijo kontaktnih fasad. Odlikujejo jo namreč izjemne izolativne in mehanske lastnosti, ki ustrezajo še tako zahtevanim standardom na področju energijske učinkovitosti zgradbe. Fasadna plošča URSA FP Basic ima številne izolacijske prednosti, kot so nižja teža in optimalne dimenzije, ki omogočajo predvsem hitro in enostavno namestitev, z lahkoto jo tudi prilagodimo poljubnim oblikam in površinam. Poleg vseh naštetih lastnosti, pa imajo izdelki URSA FP Basic še eno pomembno prednost: vedno so na zalogi in zaradi tega tudi hitro dobavljivi!

Izolacija stropov v garažah, delavnicah, kleteh ... V družini URSA TECTONIC so za namen zvočne in toplotne izolacijo stropov razvili vrhunske univerzalne plošče (Uph) , s katerimi vstopamo v nove dimenzije akustičnih preformans pri predelnih zidovih in spuščenih stropih, oziroma kjerkoli je velik poudarek na preprečevanju prehoda zvoka med konstrukcijami. Material URSA UPh/Vv ima možnost, da se ga opremi s steklenim voalom, ki še dodatno izboljša dušenje zvoka, zagotavlja pa tudi modern izgled brez dodatne obdelave. Zato se ga lahko uporablja pri izolaciji med etažnimi konstrukcijami, izolaciji stropov v garažah, delavnicah, kleteh - torej povsod, kjer je potrebno zagotoviti premium lastnosti: požarni razred (A1I, absorbcija zvoka in toplotna izolativnost.

Skrivnost je v novi patentirani tehnologiji TECTONIC Materiali družine URSA TECTONIC so proizvedeni s popolnoma novo inovativno TECTONIC tehnologijo, ki izdelkom zagotavlja izboljšano razplastno in tlačno trdnost ter nudi najboljše razmerje med toplotno in zvočno izolativnostjo. Zato lahko z gotovostjo trdimo, da se z uporabo nove tehnologije pričenja popolnoma nova doba razvoja rešitev na področju izolacije, kjer so zahtevane visoke mehanske lastnosti.

Zares pripravljeni na zimo in poletje Uspešna priprava na zimo (ogrevanje), poletje (hlajenje) – pa tudi na negotovo energetsko obdobje, ki se nam zagotovo obeta – torej ne pomeni zgolj skrb za zadostno zalogo kuriva, ampak tudi za preprečitev izgube toplote in energije skozi neučinkovito izolirane sloje stavb. Ali ste vedeli, da kar 2/3 vse porabljene energije na svetu porabijo stavbe, bodisi za ogrevanje ali hlajenje? Na drugi strani, pa je več kot zgovorno dejstvo, da vsak EUR investiran v izolacijo danes, pomeni prihranek 7 EUR v prihodnosti.

Načelo TRIAS energetica V nadaljevaju predstavljamo 3 korake, kako lahko najhitreje in najučinkoviteje zmanjšamo porabo energije v zgrabah in tako izboljšamo udobje bivanja in kvaliteto življenja: Učinkovit način kako ohranjati porabo energije v zgradbah in izboljšati udobje in kvaliteto življenja v 3 korakih: 1. Zmanjšajmo zahteve po energiji z uvedbo energetsko učinkovitih ukrepov (npr. zadostna izolacija, varčna okna).

2. Uporabljamo energijo iz obnovljivih virov (npr. sončni sistemi, toplotne črpalke).

3. Fosilna goriva proizvajajmo in uporabljajmo kar najmanj in kar se da učinkovito (npr. učinkovit ogrevalni sistem). (Vir: Globalni energetski pregled. IEA, 2008) Uporaba tega načela na področju energetske učinkovitosti stavb prikazuje, da je dobra izolacija predpogoj za trajnostne zgradbe. Z izbiro prave izolacije lahko torej na svetovni ravni znatno prispevamo k zmanjšanju prevelike porabe energije.

Pa ne le pripravljeni na varčevanje Pravijo, da bo prihodnost zelena, ali pa je ne bo. Zato se iniciativa URSA goes green med ljudmi trudi razširiti zavest o pomenu izbora boljših izolacijskih materialov, s katerimi bomo dejansko lahko tvorno prispevali k uresničevanju zaveze o zmanjšanju izpustov CO2. Slednje poslanstvo nadaljuje širok asortiman URSA izdelkov. Naši proizvodi vsebujejo visok odstotek recikliranih materialov. Z URSA izolacijskimi rešitvami boste pripravljeni na zeleno prihodnost in znatno prispevali k lepšemu in boljšemu jutri. Dodatne informacije o izolacijski plošči nove generacije družine izdelkov URSA TECTONIC ter ostalih URSA izdelkih in rešitvah na področju izolacije poiščite na spletni strani ali pri ponudnikih gradbenih materialov.

