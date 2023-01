1. februarja poteče 390.000 letnih vinjet, pazite na napake pri nakupu

1. februarja 2023 poteče približno 390.000 letnih 2A in 2B e-vinjet, med 1. in 15. februarjem pa 542.000.

" Na podlagi enoletnih izkušenj z delovanjem sistema e-vinjete lahko ugotovimo, da se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila. Sem spadajo pomanjkljivi podatki, kot je na primer registrska označba brez začetne oznake za registracijsko območje (LJ, MB, KP in podobno). Druga pogosta napaka so pravilne črke in številke, vendar v napačnem zaporedju. Nekateri zamenjajo med seboj podobne znake, kot je na primer črka O namesto številke 0. Spet drugi iz prometnega dovoljenja prepišejo prvo registrsko označbo, pod katero je bilo registrirano njihovo vozilo, čeprav ima zdaj že drugačno označbo ," so našteli.

Uporabnikom svetujejo, naj vinjeto kupijo v spletni trgovini, ker bodo na ta način prejeli potrdilo o nakupu na svoj elektronski naslov oziroma (v primeru registracije) neposredno v svoj e-vinjetni račun. "Registrirani uporabniki se bodo lahko v svojem računu naročili tudi na obveščanje o poteku veljavnosti e-vinjete, obvestilo bodo prejeli po elektronski pošti ali/in prek SMS-sporočila," so dodali. Tistim, ki so jim bližje tradicionalni pristopi in bodo vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu, pa priporočajo, naj shranijo potrdilo in na njem še enkrat pozorno preverijo vse podatke.

Morebitne napačne podatke je mogoče popraviti pred veljavnostjo vinjete, potem ne več, zato je priporočljivo z nakupom pohiteti. Opraviti ga je mogoče 30 dni pred začetkom veljavnosti, dodajajo. "Če njihova e-vinjeta še ni začela veljati, lahko uporabniki, ki so e-vinjeto kupili prek spleta, sami popravijo podatke o e-vinjeti. Pogoj za vnašanje popravkov je registracija v spletni trgovini (odprt e-vinjetni račun s podatki o e-vinjeti). Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu, lahko pred začetkom njene veljavnosti zahtevajo popravek podatkov o e-vinjeti na prodajnem mestu, kjer so opravili nakup. Lahko pa jih popravijo tudi v spletni trgovini, kjer se morajo najprej registrirati in dodati kupljeno e-vinjeto v svoj e-vinjetni račun (na podlagi registrske označbe in serijske številke e-vinjete, ki je zapisana na potrdilu o nakupu)," so na Darsu dodali navodila.