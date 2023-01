1. maj in poletje na Južnem Cipru

S Počitnice.si lahko do konca aprila v ciprski Paphos z nizkocenovnim letalskim prevozom iz Zagreba poletite dvakrat na teden, in sicer ob ponedeljkih in petkih , od maja do konca oktobra 2023 pa so organizirani celo trije leti tedensko: ob ponedeljkih , sredah in petkih . Paketi počitnic na Cipru poleg letalskega prevoza zajemajo še izbrano namestitev na otoku za 5, 7, 10 ali 14 dni, uredijo pa vam tudi prevoz od letališča do namestitve in nazaj.

A pozor, posebna ponudba traja samo do 31. 1. , zato še danes preglejte bogato ponudbo počitnic na Južnem Cipru TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite svoje želje glede datuma odhoda, namestitve, storitve ter števila in starosti potnikov in že v nekaj urah boste na elektonski naslov prejeli najboljše ponudbe počitnic v Južnem Cipru!

Za dodatne informacije in rezervacije so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si vselej na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, če pa si želite bolj osebnega pristopa, jih lahko od ponedeljka do sobote obiščete tudi v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.