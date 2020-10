1. november brez obiskov grobov

Bližje je 1. november, več ljudi je na pokopališčih, večji strah vlada med zdravstvenimi delavci. Tudi zato so v občini Železniki že v petek zaprli vseh šest pokopališč, medtem ko se drugje po državi ljudje, oboroženi z grabljicami, lopatkami, zemljo, svečami in rožami, skušajo izogniti nedeljskemu obisku grobov na dan spomina na mrtve. Pa je res treba na grob, kljub številnim pozivom, apelom in prošnjam?