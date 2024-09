1. septembra prvič v zgodovini meritev več kot 35 stopinj Celzija

Po podatkih agencije za okolje (Arso) je bilo najbolj vroče v Podnanosu, kjer so izmerili 36,3 stopinje Celzija. To je 1,7 stopinje več od dosedanjega rekorda, ki so ga leta 1973 zabeležili v Dragonji. S tem je september postal že šesti mesec v letošnjem letu, ki je prinesel temperaturne rekorde, poročajo pri Meteoinfo.

Še vedno je toplo tudi morje, ob 8. uri so v Kopru morju izmerili 28,3 stopinje Celzija, v nedeljo zvečer malo pred 21. uro je imelo 29 stopinj Celzija.

Vroče, popoldne možne plohe ali nevihte

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo popoldne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arso.

V torek bo precej jasno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo sončno. V sredo bo popoldne kakšna nevihta možna predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v četrtek pa tudi drugod.