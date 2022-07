1. septembra začetek zbiranja podpisov za referendum o spremembah zakona o vladi

Kot je znano, je SDS konec junija vložila podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi. Te so po njihovem mnenju problematične zato, ker povečujejo število ministrstev za tri, kar pomeni trikrat večje stroške, je na novinarski konferenci zatrdil poslanec SDS Branko Grims . Koliko podpisov so vložili, v SDS ne razkrivajo.

Za razpis referenduma bodo morali v 35 dneh zbrati 40.000 podpisov. Predsednik DZ v sedmih dneh po ustrezno vloženi zahtevi določi koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev. Ker bi ta rok za zbiranje podpisov deloma padel v čas med 15. julijem in 31. avgustom, je predsednica DZ v skladu z zakonom morala določiti začetek zbiranja podpisov s 1. septembrom.

Referendum bi v SDS izvedli skupaj z lokalnimi in predsedniškimi volitvami. "Ti referendumi potem praktično ne bi stali nič in upam, da bo toliko odgovornosti in razumnosti tudi pri vladajoči koaliciji," je dejal Grims.