10 let Pariškega sporazuma: prelomen, a svet daleč od rešitve planeta

Pariški sporazum ni bil le podnebni dogovor, bil je obnovitev zaupanja v multilateralizem, ob 10. obletnici od njegovega podpisa poudarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Čeprav trenutne zaveze še vedno ne zadostujejo za doseg omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, pa so pomagale zmanjšati segrevanja planeta, izpostavlja.

Po besedah Lučke Kajfež Bogataj vsak delček stopinje, ki se mu izognemo, pomeni manjše izgube za ljudi in ekosisteme, nižje stroške in manjšo odvisnost od negotovih tehnik odstranjevanja ogljikovega dioksida iz ozračja. "Brez pariškega sporazuma ne bi šlo le za to, da bi bilo malo topleje, temveč za globoko strukturno krizo globalnega upravljanja in gospodarstva," je poudarila za STA.

Lučka Kajfež Bogataj. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prelomen sporazum, ki je po njenih besedah predstavljal obnovitev zaupanja v multilateralizem po neuspehu kjotskega protokola, je po njenih besedah dal tudi jasen signal trgom in podjetjem o smeri zelenega prehoda. "Investicije v obnovljive vire energije, ki so se po letu 2015 pospešile in postale konkurenčne fosilnim gorivom, bi bile bistveno manjše in počasnejše. Manj bi bilo zavez za postopno opuščanje premoga, kar bi podaljšalo življenjsko dobo starih in umazanih elektrarn," je prepričana sogovornica.

Svet daleč stran od izpolnitve ciljev

Kljub nekaterim pozitivnim vidikom pa iz objavljenih poročil ZN v zadnjih dneh izhaja, da je svet ob začetku podnebne konference v brazilskem mestu Belem daleč stran od izpolnitve ključnega cilja pariškega sporazuma - omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje. Po besedah Kajfež Bogatajeve je žalostno, da so po desetih letih njegove veljavnosti države s svojimi obljubljenimi prispevki uspele zagotoviti manj kot 10 odstotkov potrebnega zmanjševanja izpustov. "Tudi zaupanje med državami globalnega severa in juga je načeto, saj obljube o podnebnem financiranju in podpori prilagajanju ostajajo večinoma neizpolnjene. To je slaba popotnica, saj zmanjšuje verodostojnost celotnega podnebnega režima in otežuje dosego novih zavez v okviru COP30," opozarja klimatologinja. Vpliv na pogajanja bodo imele tudi trenutno zaostrene geopolitične razmere, v katerih se mednarodna politika prednostno ukvarja z reševanjem vojnih kriz in trgovinskih odnosov ter krepitvijo oboroževanja in konkurenčnosti gospodarstva.

Globalno segrevanje FOTO: Shutterstock icon-expand