10-letnica padla v dva metra in pol globok jašek

Ko je šla Lana Kečelj na šolsko ekskurzijo v Škocjanski zatok opazovat ptice, so mami Tini sporočili, da je padla v jašek, globok dva metra in pol. Pod težo 10-letne deklice se je udrla rešetka. Lana se je lažje poškodovala. Policija preverja, kako je možno, da rešetka pod težo otroka popusti in to dve leti po izgradnji sprehajalne poti in opazovalnice, ki jo je sofinancirala tudi Evropska unija.