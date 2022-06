10-letna Julija odšla z mamo na počitnice, nato je za njima izginila vsaka sled

Kje sta že sedem mesecev pogrešani 52-letna Melisa Smrekar, prej Nataša Brumen, in njena 10-letna hči Julija Pogačar? Policija ju aktivno išče že od 3. novembra, prav tako sta na Interpolovem seznamu pogrešanih oseb. Oče, z mamo Julije sta ločena, sam pa ima polno skrbništvo nad 10-letnico, je obupan. Sledi, ki bi lahko vodile do njegove hčerke, z vsakim dnem bolj bledijo. Julijina mama je novembra sorodnikom dejala, da se morata umakniti, da gresta le na dopust, a sta doma pustili vse, od bančne kartice in telefona do prenosnega računalnika, nato pa kot da bi izpuhteli.

