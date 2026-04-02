10-letni Edvard pometel s konkurenco na državnem tekmovanju v programiranju

Lanska zmagovalca talentov, bratec in sestrica Edvard in Frida Kaloh, sta mlada genija, ki sta s svojim znanjem navdušila vse. 10-letni Edvard navdušuje še naprej. Pretekli vikend je pometel z vso konkurenco, saj je na državnem tekmovanju v programiranju postal državni prvak in tako kot prvi petošolec zmagal na tekmovanju, ki je sicer namenjeno višjim razredom osnovne šole. Edvard Kaloh pa si želi ustvariti prav poseben program.