10-letnica posnela pesem 'Če moram umreti', naslednji dan ubita v izraelskem napadu

V soboto v zgodnjih jutranjih urah je izraelska vojska v Gazi ubila 10-letno Saro Hamed Elkarnavi. Izraelska raketa je ubila tudi njena starša, petletno sestro in triletnega brata. Dan pred svojo smrtjo pa je Sara, ki je bila članica pevskega zbora Ahaziž – kar v prevodu pomeni zbirka pesmi oziroma ljudskih melodij – z otroki posnela pesem "If I must die" (v prevodu: "Če moram umreti"). S pevskim zborom pod vodstvom mentorice Samar Elbana pa je vadila za nastop, ki se bo odvil v okviru programa Float 2 Gaza na festivalu Plavajoči grad. Del zbora Ahaziž bo namreč nastopil 7. avgusta na festivalu skupaj z orkestrom Etno Histeria World Orchestra. Skupaj so pripravljali pesem, ki med drugim pravi: "Ko bomba utiša petje otrok, postane tišina najbolj tiha, najbolj strupena. Bodimo, kakor koli že znamo, glasovi, bolj gromki od odmeva eksplozij. Kajti nedolžni – tako nedolžni, kot je petje otroka – ne bomo nikdar."

Protestni nastop na Kongresnem trgu

Danes je orkester Etno Histeria World Ochestra ob 12.05 na Kongresnem trgu v Ljubljani protestno zaigral za ubito Saro. Protest so poimenovali Orkester za Saro – protest za preboj blokade v Gazi. "Sara je bila aktivna in zgovorna punčka, ki je imela rada življenje. V našem zboru ni sodelovala od samega začetka, vendar se je hitro naučila pesem La Tetlaj. Nikoli ni zamudila na vaje, bila je celo že prej tam. Na zadnjih dveh vajah je bila opazno izčrpana, mogoče zaradi lakote ali strahu. Včeraj smo imeli še eno vajo. Jaz sem zelo zamudila in Sara je bila tako onemogla, da je njen nasmeh, ki je prej krasil njen obraz, izginil. Kljub utrujenosti smo uspešno izvedli vajo. Ko smo zaključili, sem ji zaklicala: 'Boš jutri tudi prišla?' Odvrnila je: 'Bom prišla pravočasno. Ali pa še prej!' Zasmejali sva se. Obrnila se je in odkorakala skozi vrata, skozi katera se ne bo nikoli več vrnila. Odšla je, ne da bi svet slišal njen glas in njeno petje. Mogoče pa jo bo svet slišal skozi vas," je o Sari povedala mentorica Samar, ki je organizatorje festivala tudi obvestila o njeni smrti. "Ustavimo svet. Za Saro," so še zapisali ob napovedi protesta.

O festivalu

V okolici gradu Snežnik bo med 7. in 10. avgustom potekal največji site-specific festival v Sloveniji – Plavajoči grad. V štirih dneh in treh nočeh se bo na 21 odrih zvrstilo približno 250 koncertov in predstav, 220 skupin iz 35 držav pa bo predstavilo žanrsko izjemno raznolik program. Na festivalu bodo letos poseben sklop posvetili Gazi, v okviru katerega bo devet projektov v sodelovanju z umetniki, ki trenutno živijo in delujejo v Gazi, ter glasbeniki, filozofi, aktivisti in novinarji iz vsega sveta. Med drugim bo posnet videospot po motivih palestinske ljudske pesmi La Tetlaj, ki ga bodo v svojih sobah, studiih in ruševinah domov posneli glasbeniki iz sveta in Gaze. V pesmi se bodo mešali raznoliki glasbeni stili, od indijskega petja do elektronike, od pevskega zbora iz Gaze do slovenske reinterpretacije palestinskega besedila.