10-letniki nastopili na svetovni olimpijadi v robotiki v Dortmundu

Če ste mislili, da desetletniki najbolj uživanju v igranju igric ali brcanju žoge, ste se zmotili. To dokazujejo osnovnošolci iz Osnovne šole Gustava Šiliha v Velenju, ki jih je navdušila robotika. Letos so nastopili na svetovni olimpijadi v robotiki v Dortmundu, v kateri je Slovenija sodelovala prvič, udeležile so se je tri ekipe osnovnošolcev, dve iz Velenja in ena iz Jesenic. Najprej iz lego kock sestavijo robotka, ga povežejo z računalniškim programom, nato izpišejo kode, s pomočjo katerih se robotek premika po progi.