10. maja spet tečemo za ti ste, ki tega ne morejo, lovil nas bo tudi Domen Prevc

Letos je za ta tek rezervirana druga nedelja v maju. Tudi v Sloveniji, kjer ima dobrodelni tek Wings for Life World Run že bogato tradicijo. Dogodek, ki tekače s celega sveta poveže v pomoči pri iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače, bo letos potekal že trinajstič, kot je to že v navadi, istočasno po vsem svetu. Lani se je na tek skupaj prijavilo kar 310.719 ljudi, s štartninami pa so zbrali 8,6 milijonov dobrodelnih evrov. V enajstih letih je bilo na ta način zbranih že 60,5 miljonov evrov.

Wings for Life World Run je globalno tekaško tekmovanje z jasnim sporočilom in namenom: "Tečemo za tiste, ki tega ne morejo." Namenjen je prav vsem, ne le resnim tekačem. Vsako leto se ga udeležijo tako tisti, ki startajo na zmago, kot tisti, ki tečejo le občasno ali morda celo le na tem teku.

Na teku Wings for Life World Run ciljna črta lovi tekače

Tekači po vsem svetu startajo istočasno in pol ure po začetku teka jim začnejo do potankosti usklajeno slediti zasledovalna vozila. Ta so opremljena z najsodobnejšo satelitsko tehnologijo in ves čas povezana s kontrolnim centrom v Avstriji. Njihova hitrost se skozi čas teka postopno zvišuje. Začnejo s 14 kilometri na uro, po dveh urah vozijo s hitrostjo 20 kilometrov na uro, nato pa še nekoliko pospešijo in po štirih urah že vozijo s hitrostjo 34 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti vztrajajo dokler ni ujet zadnji tekmovalec na njihovi trasi. Ko tekmovalca zasledovalno vozilo ujame, je tek zaključil, njegov rezultat pa predstavlja pretečena razdalja.

Za volani zasledovalnih vozil na teku v Sloveniji: Domen Prevc in Rok Kostanjšek

Domen, najboljši smučarski skakalec na svetu, ne skriva navdušenja nad dobrimi avtomobili in se veseli tudi tega izziva. Enako velja za Roka, ki ima avtomobilizem v krvi, to strast pa redno deli s sledilci na družbenih omrežjih. A vožnja zasledovalnega vozila, letos bo to Volkswagen Multivan, na dogodku kot je Wings for Life World Run, je tudi za njiju nekaj drugačnega: Domen Prevc: "Ta dogodek ustvari posebno klimo, neko dobro kulturo, ki združi ogromno ljudi, zbere veliko sredstev, da se lahko nadaljuje razvoj rešitev za ljudi, ki imajo težave s hrbtenjačo. Zato je pomembno, da vsi nekaj doprinesemo k temu. Jaz sem imel dejansko idejo, da bi letos tekel, kupil sem tudi že dve startni mesti, potem pa me je doletela ta čast, da lahko vozim zasledovalno vozilo. Bo malo drugače, kot sicer za volanom, ampak bo tudi to zanimivo. Pri tem bi ljudi vzpodbudil, da tudi oni na tem dogodku premikajo svoje meje, da mogoče podrejo svoj rekord, tako kot se znanstvene meje premikajo s pomočjo tega dogodka. Tako bodo naredili nekaj dobrega zase in za druge."

Rok Kostanjšek: "Jaz se vedno gibam tam, kjer so stvari povezane z avtomobili. In tudi tukaj je tako. Še nikoli nisem sodeloval, sem pa počaščen, da sem letos dobil možnost sesti za volan zasledovalnega vozila. Drugače bo kot sem vajen, šlo bo zelo počasi, tako da bom ta dan bolj kot ne treniral duha. A se zelo veselim, zdi se mi tudi, da bo minilo hitro, ob vseh ljudeh, ki jih bomo srečali na poti, dohiteli, jih vzpodbujali da še malo bežijo pred nami. Haha, mogoče bi moral na glas peti, potem bi jih gotovo motiviral da tečejo hitreje in mi uidejo. Bo kar izziv tudi to. V avtu bom neprekinjeno lahko tudi več kot štiri ure. Če nič drugega, je nujno iti pred začetkom na stranišče, vmes ni nobene možnosti za to, pa kaj za prigriznit in vodo je potrebno imeti s sabo."

Letos tudi nova trasa teka

Pretekla leta je trasa tekmovalce takoj peljala iz Ljubljane, proti Domžalam in Kamniku. Letos bo najprej naredila krog po Ljubljani, v smeri Bežigrada, Šiške, okoli Rožnika v Rožno dolino in nato nazaj proti centru, kjer se bo med 11. in 12. kilometrom po Aškerčevi cesti povsem približala startnemu prostoru. Za vse tiste, ki si bodo za osebni cilj zadali razdaljo med 10 in 15 kilometri, takšnih pa je tudi največ, je to super novica. Na startni prostor, kjer bo ves čas potekal tudi program in kjer bo mogoče tek spremljati v živo na velikih ekranih, se bodo lahko vrnili sami, brez čakanja ne prevoz. Tekače bo nato iz Ljubljane pot peljala preko Domžal (30 km), Šmarce (35 km) do Kamnika, kjer bo letos na vrsti 40. kilometer. Maratonsko razdaljo 42 kilometrov bodo tekači lahko ujeli pri gostilni pri Slavki, sredi Podgorja, nato pa bo pot najvztrajnejše peljala preko Komende, Lahovč proti Vodicam. Trasa bo najnižjo točko dosegla pri podvozu pod avtocesto Podgorica-Sneberje (275 m) in najvišjo v Kamniku (dobrih 386 m).

Dogodek je bil razprodan že marca, še vedno možnost teka z aplikacijo

Na uradnem teku v Sloveniji ni več prostih startnih mest, prijavilo se je več kot 4.500 tekačev. Je pa sodelovati še vedno mogoče s tekom z mobilno aplikacijo. Na ta način lahko vsakdo sodeluje kjerkoli želi. Vse kar mora storiti je, da si aplikacijo Wings for Life World Run naloži na svoj telefon, se prijavi in nato teče istočasno kot cel svet. Zasledovalno vozilo bo v tem primeru virtualno, a popolnoma usklajeno z vsemi, rezultat pa bo štel kot uraden in bo vkljulčen v generalno razvrstitev. Povezava do informacij v zvezi s tekom z aplikacijo: https://www.wingsforlifeworldrun.com/sl/locations/app Poleg Ljubljane bodo letos uradne teke gostili še Zadar na Hrvaškem, Dunaj v Avstriji, Munchen v Nemčiji, Zug v Švici, Poznan na Poljskem, Breda na Nizozemskem in Valmiera v Latviji. Povsod drugje bodo tekači lahko sodelovali z mobilno aplikacijo. Na teku Wings for Life World Run vsako leto sodeluje tudi veliko tekmovalcev na klasičnih invalidskih vozičkih.

Fundacija Wings For Life, od leta 2004