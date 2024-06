'Kup obljub in časovnic, a jasno je, da ostajamo sami. V negotovosti in psihični vojni'

Natanko 10 mesecev po uničujočih poplavah je dom Mitje Ločičnika iz Šmartnega ob Paki še vedno uničen, nevaren in neprimeren za bivanje. Zdaj z družino živi v začasnem stanovanju. "Otroka dva spita v dnevni, jaz s partnerko in hčerko v eni sobi in to so nevzdržne razmere, ki že trajajo eno leto. Po 10 mesecih lahko rečem, da smo na isti točki kot 4. avgusta," pravi Ločičnik.

In podobno – tudi na Ljubnem, kjer 14 družin v začasnih stanovanjih čaka na pomoč. Zemljišča so pripravljena, tudi postopki, kako priti do teh zemljišč, pojasnjuje župan. Nimajo pa predkupnih pravic, prebivalci, ki bi se morali seliti, so brez sklepov o nadomestitvenih gradnjah in, po 10 mesecih, tudi brez cenitev.

"Ko vidimo te ljudi, ki ostajajo v najemih, raztreseni po celi občini, se vprašamo, zakaj morajo tako dolgo čakati. 10 mesecev po poplavah, hiše pa že prvi dan niso več imeli," je povedal župan občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik.

Tako pravijo tudi na Prevaljah. Čeprav je bila vsaka državna pomoč dobrodošla, bi želeli, da bi bila hitrejša in bolj učinkovita. "Vsako delo, ki je bilo opravljeno, je bilo relativno dobro opravljeno, ampak premalo in prepočasi. 10 mesecev je že dolgi rok, so še vedno problemi. Tisti, ki se morajo seliti, nimajo cenitev, nimajo sklepov," pravi župan občine Prevalje Matic Tasič.

Z gospodarstvom pa so danes sedli za skupno mizo predstavniki države – bolj ali manj so že zaključeni ukrepi, s katerimi so zagotovili pretočnost strug, pravijo na ministrstvu za naravne vire in prostor, v prihodnje bo država namenila bistveno več denarja za urejanje vodotokov kot do sedaj. Pa ljudje? Postopki tečejo, pravi minister.

Minister: Zavedamo se, da jim ni prijetno

"Zavedamo se, da njim ni prijetno, da se razume, ampak tisti ki so dobili, so pa zadovoljni, ampak jaz mislim, da pridejo slej kot prej tudi na vrsto," pa odgovarja minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

"Kup obljub, časovnic, nekih zavez, ampak do danes, 7. 6., zaenkrat še ostaja na točki 0. Smo v negotovosti, psihični vojni, borimo se s samim sabo, vsem nam je jasno, da očitno ostajamo sami," poudarja Ločičnik.

In prestrašeni - še posebej zadnji dni, ko je več dežja, zemlja je mokra, bojijo se tudi plazov. "Vsakič, ko pogledaš v nebo in ko so napovedi take, je ljudi strah," pravi župan Tasič. "Vsako slabo vreme prinaša velik nemir in strah v naše kosti," se strinja župan Naraločnik.

Tudi Ločičnik poudarja, da jih je strah vsakič, ko Arso objavi rumeno opozorilo. "Vedno selimo stvari v višja nadstropja, hodimo gledat, kako narašča gladina vode. In tako naprej ne gre več," je povedal. Če ne bodo dobili pravočasnega odgovora, kakšna bo njihova usoda, kdaj bi se lahko selili, pa, kot pravi, napovedujejo tudi protestne shode.