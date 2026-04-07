'10 odstotkov': Janković pričakuje opravičilo in odškodnino

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora Nina Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji stolpnice na Bavarskem dvoru v Ljubljani, v kateri je Hotel InterContinental, pri kateri naj bi za Zorana Jankovića posredoval njegov sin. Ta naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

Janković je kazensko in odškodninsko tožbo proti Zidar Klemenčičevi vložil v četrtek, danes pa je pojasnil, da ju je vložil zaradi njenih izjav, da je prisostvovala na sestanku, ko je "eden od mojih sinov ali celo jaz zahteval 10 odstotkov, kar je laž".

Dodal je, da je tudi srbska Delta Holding, ki je kot investitor v stolpnico tedanjo neurejeno gradbeno jamo na območju kupila od podjetja Rastoder in katere odvetnica je bila Zidar Klemenčičeva, to zanikala.

Pri tožbi bo vztrajal, dokler se Zidar Klemenčičeva javno ne opraviči, ob tem pa zahteva odškodnino 25.000 evrov.