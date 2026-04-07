'10 odstotkov': Janković pričakuje opravičilo in odškodnino

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora Nina Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji stolpnice na Bavarskem dvoru v Ljubljani, v kateri je Hotel InterContinental, pri kateri naj bi za Zorana Jankovića posredoval njegov sin. Ta naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.
Janković je kazensko in odškodninsko tožbo proti Zidar Klemenčičevi vložil v četrtek, danes pa je pojasnil, da ju je vložil zaradi njenih izjav, da je prisostvovala na sestanku, ko je "eden od mojih sinov ali celo jaz zahteval 10 odstotkov, kar je laž".
Dodal je, da je tudi srbska Delta Holding, ki je kot investitor v stolpnico tedanjo neurejeno gradbeno jamo na območju kupila od podjetja Rastoder in katere odvetnica je bila Zidar Klemenčičeva, to zanikala.
Pri tožbi bo vztrajal, dokler se Zidar Klemenčičeva javno ne opraviči, ob tem pa zahteva odškodnino 25.000 evrov.
Ponovil je, da je družba Rastoder ta projekt kupila v stečaju in z gradbenim dovoljenjem. S prvo spremembo gradbenega dovoljenja so sebe vpisali kot lastnika, nato pa projekt, kot omenjeno, prodali družbi Delta Holding, zaradi česar je prišlo do druge spremembe dovoljenja.
"Tako da pomoči Mestne občine Ljubljana niso potrebovali," je dejal Janković. Po njegovih besedah se je to dogajalo deset in več let nazaj (v letu 2015 op. STA), Zidar Klemenčič pa je "dolgo rabila", da ga je obdolžila.
Na vprašanje, ali dopušča možnost, da bi zadeve rešili v okviru mediacije, je odgovoril, da ne, saj da je imela Zidar Klemenčičeva dovolj časa za opravičilo in pojasnilo glede posnetkov. Zidar Klemenčičeva je sicer že ob objavi posnetkov poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.
Janković pa ne razmišlja o tožbi zoper nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki ga je v svojem posnetku prav tako omenjala in med drugim dejala, da Jankoviću "nič ne moreš, niti sodni postopki ne, vse, kar so poskušali zoper njega, je padlo v vodo, nekateri postopki bi morali iti skozi, pa niso šli". Župan je danes dejal, da bi ob sumih kot pravosodna ministrica lahko kaj naredila. Če bi podala tako izjavo kot Zidar Klemenčičeva, pa bi jo absolutno tožil, je dodal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.