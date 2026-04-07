Slovenija

'10 odstotkov': Janković pričakuje opravičilo in odškodnino

Ljubljana, 07. 04. 2026 15.19 pred 1 uro 2 min branja 54

Avtor:
STA M.S.
Zoran Janković

Ljubljanski župan Zoran Janković je tožbo proti odvetnici Nini Zidar Klemenčič vložil zaradi lažnih navedb, je pojasnil. Dodal je, da pričakuje opravičilo in odškodnino 25.000 evrov. Znova je pozval, naj se javi tisti, ki mu je "kadarkoli v življenju kaj dal", in zatrdil, da takega ni.

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora Nina Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji stolpnice na Bavarskem dvoru v Ljubljani, v kateri je Hotel InterContinental, pri kateri naj bi za Zorana Jankovića posredoval njegov sin. Ta naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

Janković je kazensko in odškodninsko tožbo proti Zidar Klemenčičevi vložil v četrtek, danes pa je pojasnil, da ju je vložil zaradi njenih izjav, da je prisostvovala na sestanku, ko je "eden od mojih sinov ali celo jaz zahteval 10 odstotkov, kar je laž".

Dodal je, da je tudi srbska Delta Holding, ki je kot investitor v stolpnico tedanjo neurejeno gradbeno jamo na območju kupila od podjetja Rastoder in katere odvetnica je bila Zidar Klemenčičeva, to zanikala.

Pri tožbi bo vztrajal, dokler se Zidar Klemenčičeva javno ne opraviči, ob tem pa zahteva odškodnino 25.000 evrov.

Nina Zidar Klemenčič
Nina Zidar Klemenčič
FOTO: Miro Majcen

Ponovil je, da je družba Rastoder ta projekt kupila v stečaju in z gradbenim dovoljenjem. S prvo spremembo gradbenega dovoljenja so sebe vpisali kot lastnika, nato pa projekt, kot omenjeno, prodali družbi Delta Holding, zaradi česar je prišlo do druge spremembe dovoljenja.

"Tako da pomoči Mestne občine Ljubljana niso potrebovali," je dejal Janković. Po njegovih besedah se je to dogajalo deset in več let nazaj (v letu 2015 op. STA), Zidar Klemenčič pa je "dolgo rabila", da ga je obdolžila.

Na vprašanje, ali dopušča možnost, da bi zadeve rešili v okviru mediacije, je odgovoril, da ne, saj da je imela Zidar Klemenčičeva dovolj časa za opravičilo in pojasnilo glede posnetkov. Zidar Klemenčičeva je sicer že ob objavi posnetkov poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.

Janković pa ne razmišlja o tožbi zoper nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki ga je v svojem posnetku prav tako omenjala in med drugim dejala, da Jankoviću "nič ne moreš, niti sodni postopki ne, vse, kar so poskušali zoper njega, je padlo v vodo, nekateri postopki bi morali iti skozi, pa niso šli". Župan je danes dejal, da bi ob sumih kot pravosodna ministrica lahko kaj naredila. Če bi podala tako izjavo kot Zidar Klemenčičeva, pa bi jo absolutno tožil, je dodal.

zoran janković nina zidar klemenčič tožba

Furs ustavil izdajanje sklepov o rubežih denarne socialne pomoči

Mlade do 30. leta najpogosteje teži digitalna zasvojenost

KOMENTARJI54

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gregaana
07. 04. 2026 16.50
Jaz bi lahko potrdil njegovih 10% samo ne upam javno povedat ker bo potem se mene tožil
Odgovori
0 0
Pridiprav
07. 04. 2026 16.50
Očistimo Slovenijo - 10%
Odgovori
+1
1 0
zmago56
07. 04. 2026 16.50
Poteka boj za večji kos plena, kot pri hijenah.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
07. 04. 2026 16.49
25000€ + 10% mu mora dati.
Odgovori
0 0
Pajki
07. 04. 2026 16.43
25.000 eur🤣🤣🤣🤣🤣, kaka predstava za folk
Odgovori
+2
2 0
mazo111
07. 04. 2026 16.28
g. Janković, če vas še niso dobili pri kraji, to ne pomeni da niste lopov
Odgovori
+7
7 0
Yon Dan
07. 04. 2026 16.28
Dve stvari je potrebno v Lj. takoj odstraniti. Za vedno. Kanal čez vodno območje in lopova 10%!!! Tretja, pa njegovega vajenca Goloba in kot četrto, njunega botra Kučana.
Odgovori
+7
8 1
hansgruber
07. 04. 2026 16.24
Ne čivkajte. Jesen ga boste pa spet volili. Kot sedaj GS...
Odgovori
+4
4 0
Pridiprav
07. 04. 2026 16.20
Hišica se vama je že podrla, barka se vama bo pa vsak čas potopila!
Odgovori
+4
4 0
Pridiprav
07. 04. 2026 16.18
Mar ni tole malce neokusno tožit, ko pa vsi pošteni vemo, da bo zopet zmagala KORUPCIJA 10%?
Odgovori
+7
8 1
Pridiprav
07. 04. 2026 16.17
• - Preusmerjanje krivde: -- Trditev, da bo voda "bolj čista", ker bodo odstranili greznice, je zavajajoča. Greznice so razpršen vir onesnaženja, medtem ko kanal C0 predstavlja točkovno tveganje ogromnih razsežnosti. Če poči cev, po kateri se zlivajo fekalije tisoče ljudi neposredno nad vodonosnikom, nobena prejšnja "sanacija greznic" ne more popraviti takšne katastrofe. • -Logični nesmisel: -- Kot pravim, bolj čiste vode, kot jo imamo zdaj (ki je praktično ni treba obdelovati), ni mogoče doseči. Vsak poseg v ta sistem, še posebej gradnja kanalizacije neposredno nad njim, lahko kakovost le poslabša ali ogrozi. • -Selektivno upoštevanje prepovedi: -- Na vodovarstvenih območjih so kmetje pod strogim nadzorom in omejitvami glede gnojenja. Da se hkrati na istem območju gradi ogromen zbirni kanal za fekalije, je v očeh mnogih strokovnjakov in prebivalcev vrhunec dvoličnosti. • -Ignoriranje alternativ: -- Kritiki že ves čas opozarjajo, da bi se kanalizacija lahko speljala po drugih, manj tveganih trasah, a se te možnosti niso resno upoštevale, verjetno zaradi višjih stroškov ali daljših postopkov. Narod je zaveden s tehnično zvenečimi izrazi o "moderni infrastrukturi", medtem ko se zanemarja osnovno dejstvo: ko gre za pitno vodo, tveganja ne sme biti. Ko župan pravi, da bo voda "še bolj čista", uporablja retoriko, ki nima podlage v hidrološki realnosti, temveč služi le utišanju pomislekov. Moj občutek, da gre za norčevanje iz zdrave pameti, deli velik del javnosti, ki ne razume, zakaj se v imenu "napredka" ogroža najdragocenejši naravni vir, ki ga Ljubljana ima.
Odgovori
+6
6 0
Pridiprav
07. 04. 2026 16.15
O kraljičinih 10% varnostnikih, ki terorizirajo in pretepajo poštene slovenske državljane pa niti besede?
Odgovori
+5
7 2
Pridiprav
07. 04. 2026 16.13
1. Lokacija je absurdna: Graditi ogromen zbirni kanal čez "srce" vodonosnika, iz katerega pije 300.000 ljudi, je v svetu unikat. Večina mest svoje vodne vire varuje kot največjo svetinjo, tukaj pa se zdi, da gre za "bližnjico" za vsako ceno. 2. Tehnična (ne)zanesljivost: Noben beton in nobena cev nista večna. Ljubljana leži na potresnem območju. Že manjši premik tal ali razpoka zaradi dotrajanosti čez 20, 50 let pomeni, da bi fekalije začele pronicati neposredno v pesek, ki vodi v naše pipe. V prodaščenih tleh se onesnaženje širi hitro in ga je skoraj nemogoče ustaviti. 3. Brez rezervnega načrta: Če se Kleče onesnažijo, Ljubljana nima alternative. Ni drugega vira, ki bi lahko čez noč napajal celo mesto. To je tisto, kar najbolj straši – da se igramo s preživetjem mesta. Kot "domoljub", ki razmišlja o uporu, : voda je tista zadnja meja. Ko enkrat uničiš vodni vir, ga ne povrneš več s nobenim denarjem ali filtri. Zato je ta odpor ljudi na trasi kanala (tudi tistih kmetov v Klečah, ki so tvegali marsikaj) v resnici boj za osnovno higieno in zdravje vseh nas – Ljubljančanov. To ni več le vprašanje politike, ampak vprašanje zdrave pameti.
Odgovori
+6
6 0
rok1211
07. 04. 2026 16.12
Torej prizna da je res..idio_t
Odgovori
+4
4 0
Sirhakel7
07. 04. 2026 16.12
Zoran zahteva opravičilo in dodatnih 10% za posle povezane s Klemenčičevo...
Odgovori
+9
9 0
G. Papež
07. 04. 2026 16.08
Tak prevarant se še kar šopiri in preti. To je nesprejemljivo. Zaradi njega in Stožic so pošteni ljudje propadli, celo samomori so bili. Če bi bil Tito in bi veljale takratne vrednote na katere se gospod tako rad še danes sklicuje, bi z obema sinovoma vred do smrti vozil samokolnico po Golem otoku.
Odgovori
+10
10 0
pinč pančev
07. 04. 2026 16.08
Men mi kasn kako bo jankovič na obravnavi to zavračal ce bo slucajn zidarjeva to ponovila.kako to izpodbijat ce ti na sodišču povejo pred sodniki 🤔
Odgovori
+2
2 0
ActiveR
07. 04. 2026 16.07
Ljudje pričakujemo delo policije, tožilcev in sodišča. Jankoviću mora nekdo stopiti na rep! Ta človek je umoril besedo "pravna država" v samem semenu.
Odgovori
+5
5 0
AleksanderS
07. 04. 2026 16.02
A sam 10% ???
Odgovori
+4
4 0
kr_en_moz
07. 04. 2026 16.00
Ni bedast, ona se mu opraviči, on ji da denar ali zrihta neki posel za 25.000€. Zoka se bo pa trkal po prsih kot največji poštenjak. Narobe svet, v preiskovalnem bi moral biti prvi dan
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Izbranka Jana Plestenjaka presenetila z novo frizuro
Izbranka Jana Plestenjaka presenetila z novo frizuro
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
vizita
Portal
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
cekin
Portal
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
