10 pravil, s katerimi bodo počitniški dnevi na snegu varni in brez nesreč

V smučarski sezoni 2021/2022 je Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve prejel 1029 zapisnikov o nesrečah na smučiščih, v katerih je bilo udeleženih 1053 oseb. Večina udeležencev (889) je pri tem dobila lahke telesne poškodbe (največ je bilo zvinov, udarnin in zlomov), 103 pa hude. Nobena od nesreč se na srečo ni končala s smrtjo. Po starosti je bilo med udeleženci v nesrečah največ mladih, in sicer jih je bila več kot tretjina starih med 11 in 20 let, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.

Kot so opozorili, moramo na smučišču prilagoditi hitrost in način smučanja svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti in vremenskim razmeram. Posebno pozorni moramo biti na otroke in smučarje ali deskarje začetnike. Zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, njeno uporabo pa priporočajo tudi odraslim.