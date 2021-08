10 razlogov, zakaj na oddih ali izlet na Dolenjsko

Aktivne počitnice v zelenju reke in gozdov, preprostost podeželja. Prepredena z gostoljubnimi zidanicami in prepletena z urbanim utripom, vrhunska, mednarodno nagrajena kulinarika … – vse to je Dolenjska.

»Že ko se pripelješ po avtocesti, opaziš hribovito pokrajino. To mehko valovanje raznoliko visokih gričev. Res je zeleno pri vas,« je ob prihodu izpostavil eden od obiskovalcev Novega mesta, središča Dolenjske, kamor vas na potepanje vabimo tokrat. Živahno na in ob Krki Zelena lepotica, ki se ponekod razigrano, spet drugje bolj umirjeno vije skozi dolenjsko pokrajino, v poletnem času nudi različne možnosti za osvežitev, sploh na naravnih kopališčih - v Žužemberku, Straži in na novomeški mestni plaži, kjer je možna izposoja supov in čolnov, s kajakom pa vas po dolenjskih rekah Temenici in Krki popeljejo izkušeni vodniki agencije Green Adventure. Reka pa je pravi raj za vse ljubitelje ribolova in športnega ribolova.

Kolesarska in pohodniška doživetja Razgibana pokrajina je ravno pravšnja za vse ljubitelje pohodništva in kolesarjenja. Tudi tiste, ki obojega ne jemljejo tako zelo resno, ampak se na kolo ali pohod odpravijo le občasno. Gotovo pa je, da je skozi oči kolesarja ali pohodnika doživetje Dolenjske bolj pristno, ni pa bojazni, da bi se kje izgubili, saj so na izbiro različne označene kolesarske, pohodniške in nordijske poti. Precej jih boste našli v okolici Novega mesta, Dolenjskih in Šmarjeških Toplic.

Tematsko obarvane poti Tematske poti so odličen način spoznavanja tako naravne kot kulturne dediščine. Tako se po arheoloških poteh Cvinger v Dolenjskih in Vinji vrh v Šmarjeških Toplicah podamo v prazgodovinsko obdobje, pod Gorjanci raziskujemo Machovo dediščino in še bi lahko naštevali. Z dodatnimi informacijami vas pričakujejo v turistično informacijskih centrih.

Baza 20 Kočevski rog poleg izjemnega naravnega bogastva skriva bogate sledi preteklosti. Tu so ostanki nekdanjih kočevarskih vasi, partizanske bolnišnice in Baza 20, kjer je bilo od aprila 1943 do decembra 1944 bivališče političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja. Gre za edini na tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja v Evropi. Barake so obnovljene in v njih je prikazano takratno delovanje na tem delu Roga.

Med vinorodnimi griči Med vinorodnimi griči je najbolj prepoznavna Trška gora nad Novim mestom s cerkvico na vrhu in pobočji, ki jih porašča vinska trta. A ni znana le po odličnih vinih, ki dosegajo najbolj prestižne mednarodne nagrade (npr. Decanter), ampak je tudi priljubljena pohodniška destinacija, vse več domačih in tujih turistov pa v kateri od zidanic tudi prenoči. Nagrajena vina lahko pokusite na vodeni degustaciji v Vinski kleti Colnar. Izkusite pa tudi gostoljubnost trškogorskih vinogradnikov in obiščite Odprte zidanice, ko vinogradniki vsako soboto in nedeljo odprejo svoja vrata in ponudijo domače sadove svojih pridnih rok.

Izvir cvička Najbolj znano dolenjsko vino cviček si lahko natočite tudi na fontani cvička, poimenovani Izvir cvička, v Šmarjeti, kjer so na voljo najboljša vina z okoliških vinorodnih goric – poleg cvička še tri njegove glavne sestavine: modra frankinja, žametna črnina/kraljevina in dolenjsko belo.

Pestro prireditveno poletje Poskrbljeno je tudi za bogato družabno in kulturno dogajanje, saj se skozi vso poletje odvijajo različne prireditve in festivali, se pa v Novo mesto letos 11. septembra vrača tudi Odprta kuhna. Odlična kulinarika Dolenjska je znana po različnih štrukljih, sladkovodnih ribah iz Krke, jedeh iz svinjskega mesa, raznovrstnih pogačah in poticah. Najboljši dolenjski chefi prisegajo na domačo, lokalno pridelano sestavino. Na Dolenjskem je kar nekaj odličnih gostiln in restavracij, mednje pa zagotovo sodijo dobitniki Michelinovega krožnika: Gostilna Vovko na Ratežu, Hiša Fink iz Novega mesta in Grad Otočec; izpostaviti pa velja tudi Domačijo Novak iz Sadinje vasi pri Dvoru, Oštarijo Herbelier iz Dolenjskih Toplic in novost na Dolenjskem, Dvorec Gregorčič iz Šmarjete. Posebno kulinarično zgodbo pa s svojima trgovinama v Trebnjem in Ljubljani pišejo Dobrote Dolenjske, ki združujejo ponudbo iz lokalnih sestavin.

Velnes razvajanje Dolenjska je najbolj znana po zdravilni termalni vodi, njene učinke pa izkoriščajo v Termah Krka z velnes storitvami v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, v katerih gostje najdejo različne možnosti za sprostitev in uživanje. Na potep s hišo na kolesih Dolenjska je odlična destinacija tudi za tiste, ki potujete z avtodomom. Vizija Slovenija kot popotnikom z avtodomi prijazna destinacija se je začela uresničevati prav na Dolenjskem, natančneje na Mirni. Na tem koncu je mreža postajališč za avtodome že dobro razvejana, tako da mesta za postanek ni težko najti. Tudi v središču Novega mesta, ob mestnem gozdu Portoval in le nekaj korakov proč od obrežja reke Krke, kjer se lahko ohladite z rečnimi aktivnostmi in osvežilno pijačo ali pa se čez brv peš ali s kolesom po slikovitem sprehajališču odpravite do mestnega jedra.

Dobrodošli na Dolenjskem.

