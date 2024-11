10 trendnih kosov, ki jih je na Naminih večernih nakupih izbrala modna urednica revije Elle

Modna urednica revije Elle, Petra Windschnurer, svetuje, da se osredotočite na tiste kose, ki imajo ob sebi z velikimi tiskanimi črkami napisano besedo trend.

Modno popotovanje začnite z živalskimi potiski, ki krasijo razkošne bluze, plašče in obleke. Med najbolj aktualna sodita vzorec leoparda in kačji vzorec. Skupaj z džinsom ju je mogoče nositi na bolj sproščen način, v kombinaciji s črnimi hlačami in salonarji z visoko peto pa kot trendno večerno modno kombinacijo. Potem so tu tudi oblačila v videzu usnja v črni in vinsko rdeči barvi. Izbirajte med hlačami, oblekami in predimenzionirami jaknami. Če razmišljate o novem plašču, razmišljajte zunaj ustaljenih okvirjev. Kaj pravite o plašču v drzni vijoličasti barvi ali dežnem plašču z usnjenimi detajli? Popoln zadetek v modno tarčo! Očarala vas bo tudi rdeča barva. Tradicionalno jo boste kombinirali s črno in zlato, medtem ko bolj trendni pristop k tej vpadljivi barvi narekuje njeno harmonijo z drugimi živahnimi odtenki, kot so sorodni rdeči odtenki ter rožnata in vijoličasta barva. Za večerne modne kombinacije tokrat zaupajte materialom v videzu satena. Dolge plapolajoče ali slip obleke, ki jih povsem enostavno kombinirate z dolgim volnenim plaščem, so zmaga brez primere.

Med najbolj aktualno obutev sezone sodi vse, kar diši po kavbojskem stilu, priložnost pa je vredno ponuditi tudi obutvi z zakovicami. V kategorijo trendnih torb sodijo tiste najbolj preprostih oblik, njihov modni značaj pa določa lakasti material ali struktura grobega usnja.