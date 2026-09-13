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100. dan četrte Janševe vlade, Golob z 'vlado v senci': Sploh kdo želi vanjo?

Ljubljana, 13. 09. 2026 19.20 pred 40 minutami 4 min branja 46

Avtor:
Anže Božič Žiga Podkrižnik
Vlada v senci

Stoti dan četrte vlade Janeza Janše je njegov predhodnik na položaju premierja Robert Golob ustanovil 'vlado v senci'. "Pokazati želimo, da se da tudi drugače," je ob predstavitvi šestčlanske ekipe 'ministrov v senci', ki jo sestavljajo izključno člani Gibanja Svoboda, dejal strankin prvak. Gre pri tem za resno alternativo aktualni oblasti, ali zgolj politični marketing, namenjen ustoličenju Goloba za liderja opozicje? In kako konkurenco komentirajo vladajoči?

Ob okroglem mejniku četrte vlade Janeza Janše, je prvak stranke, ki je slavila na volitvah, a ji ni uspelo zavladati, predstavil opozicijsko alternativo. Šestčlansko vlado v senci sestavljajo njegovi najožji politični sopotniki, ki naj bi vsak na svojem področju kazali drugačno pot kot aktualna oblast.

"Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo: pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine," 'misijo' vlade v senci opisuje njen predsednik Robert Golob.

"So ljudje, ki zdaj hočejo imeti vlado v senci, bili so nekoč sončni kralji. In so imeli možnosti, da se dokažejo. Ampak najboljša vlada v senci bodo, ko bodo dovolili, da trenutna vlada počne tisto, kar mora," jim medtem odgovarja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

Na ustanovni seji, ki je bila v bolj ali manj prazni dvorani enega od ljubljanskih hotelov – na spletu sicer odprta za javnost – smo slišali serijo kritik na račun Janševih. "Odločno zavračamo izhodišča, ki jih je objavil za šolsko reformo minister Rončević," je dejal poslanec Gibanja Svoboda Vinko Logaj. "Po mojem mnenju to ni rebalans. To je knjigovodstvo za eno samo številko (2,9-odstotni primankljaj op. a.) in še ta ne bo zdržala," je povedal Klemen Boštjančič.

Golob je na skrivnostnem sestanku pred mesecem in pol v eni od ljubljanskih restavracij k sodelovanju povabil tudi SD, Levico in Prerod, a od idejno sorodnih strank dobil tri košarice in nobenega ministra v senci. "V prvo vrsto smo postavili tiste člane, v tem primeru Svobode, ki so se pripravljeni javno izpostaviti. V strokovnih svetih so tudi člani drugih strank, da. In naša vrata so vedno odprta," trdi Golob.

Kako pa vlada v senci odmeva med člani tiste, ki odloča na Gregorčičevi?

"Me zanima, kako bo neka ekipa, ki je prej višala davke in administrativne obremenitve, zdaj pripravila mogoče ukrepe v drugi smeri. Ampak če bo, jih nimam težav podpreti," meni podpredsednik vlade in prvak Demokratov Anže Logar.

"Slovenska demokratska stranka ima takšno vlado, kadar je v opoziciji že nekaj desetletij. Nenazadnje sem tudi jaz začel v tako imenovanem strokovnem svetu oziroma vladi v senci pred dobrimi 20 leti svojo, če želite, politično kariero," pravi minister za finance iz vrst SDS Andrej Šircelj.

Ob priložnosti smo prvaka Svobode prosili tudi za komentar domnevnega poskusa podkupovanja poslancev Resnice in hišne preiskave pri ustanovnem članu Golobovih Andreju Ribiču. "Ne bom komentiral ne navedb, v katere sicer dvomim, še manj pa preiskav. Iz pietete do Dušana Konde," je odgovoril Golob.

Vlada v senci naj bi se odslej srečevala mesečno. Za razliko od danes, ko so lovili mejnik Janševe vlade, pa ne več ob nedeljah.

In kaj na vlado v senci pravijo v opoziciji? Bili so partnerji v Golobovi koaliciji, zdaj so mu dali košarico ...

Golobova vlada v senci je na neodobravanje naletela že, ko je bila zgolj ideja, zdaj pa se to kaže tudi v odzivih nekdanjih koalicijskih partneric. Socialni demokrati pravijo, da za sodelovanje opozicijskih in progresivnih strank ne potrebujejo novih političnih okvirov, temveč konkretno sodelovanje pri skupnih zakonodajnih in političnih pobudah. Ob tem poudarjajo, da želijo tudi v prihodnje sodelovati s Svobodo, Levico in drugimi progresivnimi silami, vendar kot samostojna in enakovredna politična stranka. Druga koalicijska partnerica v Golobovi vladi, Levica, pa zadeve danes ni želela komentirati, več bodo povedali jutri.

Kaj pa je svet stranke Resnica sklenil glede poslanca Borisa Mijiča, ki delavcem in državi dolguje več deset tisoč evrov in je ob tem zavajal tudi glede svoje izobrazbe? Končne odločitve še ni.

Preberi še Stranka Resnica od poslanca Borisa Mijiča pričakuje dodatna pojasnila

Organi Resnice od Mijiča pričakujejo dodatna pojasnila in dokazila, saj da želijo odločitev sprejeti na podlagi dejstev in celotne dokumentacije. Za to ima poslanec 30 dni časa, končna odločitev pa bo tako sprejeta po 10. oktobru. Če Mijič do takrat ne odstopi, bo Resnica ohranila vseh pet poslanskih sedežev. V primeru njegovega odstopa po 10. oktobru nadomestne volitve ne bi bile več potrebne, mandat pa bi prevzel naslednji upravičeni kandidat z liste Resnice.

Predsednik stranke Zoran Stevanović je ob tem danes znova poudaril, da sam meni, da bi Mijič moral biti izključen, vendar odločitev prepušča svetu stranke, ki mu, kot pravi, popolnoma zaupa. Ob tem je poudaril še, da mandata v parlament ni prinesel Mijič, temveč stranka Resnica.

vlada v senci Robert Golob Janez Janša vlada Resnica

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KOMENTARJI46

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Delavec_Slo
13. 09. 2026 19.56
Spet ta nebodigatreba!
Odgovori
+5
6 1
seter73
13. 09. 2026 19.56
Mogoce tisti iz zaprtegaoddelka
Odgovori
+5
5 0
cepljen
13. 09. 2026 19.54
Cajt pa imajo, a ne bi se raj posvetli delu v opoziciji in od tam uveljavlali svoje ideje?
Odgovori
+8
8 0
buco2222
13. 09. 2026 19.52
ha ha ha
Odgovori
+6
6 0
Julijann
13. 09. 2026 19.52
Ta je pa za hecen. Vlada v senci in to le ene stranke. A navija za enostrankarski sistem? Zakaj se potem tej vladi niso pridružili ostali povabljeni? Kje je SD, Levica in celo Prerod, ki ga je vabil.?
Odgovori
+7
8 1
Fidelus Kastratus
13. 09. 2026 19.51
Ne samo v senco, njega bi bilo treba dat še na hladno ...
Odgovori
+8
12 4
B1964
13. 09. 2026 19.58
Pa tebe
Odgovori
+0
1 1
Mirk
13. 09. 2026 19.50
Robek nam je dvignil minimalca, zaradi njega sem dobil bozicnico, penzijonisti dobli visje pokojnine, bozicnico, imeli smo benzin po zmerni ceni. Presneti Robi res si nesramen. Zgleduj se po Janezu in drugic dvigni marze na goriva, razdajaj subvencije oz. socialne bogatunom, privatnikom zrihtaj, da jim ne bo treba placati delavcev in izdajati racunov, podpri genocid itd.
Odgovori
-4
4 8
Obi-van-Kenobi
13. 09. 2026 19.49
Golob je odletel in brezveze da ga promovorirate
Odgovori
+6
11 5
Xxdproxx
13. 09. 2026 19.48
tudi 4 leta je bil v senci. oz v svojem svetu….
Odgovori
+10
13 3
proofreader
13. 09. 2026 19.49
Pod palmo na dopustu.
Odgovori
+8
9 1
Slovenska pomlad
13. 09. 2026 19.47
Ni Janševe vlade,ni niti slovenske vlade....postali smo provinca Izraela,kamor nas je prodal črni.
Odgovori
-6
8 14
ptuj.si
13. 09. 2026 19.51
Boljše to ,kot biti vlada hamasa in hezbolaha .
Odgovori
+7
7 0
B1964
13. 09. 2026 19.59
Bolano
Odgovori
0 0
ArkaMast
13. 09. 2026 19.46
Prvič vstopil v politiko in takoj zmagal volitve. Mandat v prvo speljal, celega.....In na drugih volitvah spet zmagal. Ljidje mu mu dali več glasov kakor Janši. A Logar in Stevanovič sta PREVARALA bolilce in dala ppdporo drugo uvrščenemu Jamši, ki se že drsetletja matra.... Za to, zame je predesdnik še vedno Golob.
Odgovori
-10
6 16
proofreader
13. 09. 2026 19.49
Po dveh letih režiranih protestov smo bili vsi naveličani Covida. Goloba so določili, ker je bil že desetletja v politiki in tudi kandidat za premierja, ampak je cincal in so takrat določili Alenko Bratušek.
Odgovori
+7
8 1
Fidelus Kastratus
13. 09. 2026 19.57
Prvič ??? ... Bil je vJankovičevibstranki,
Odgovori
+1
1 0
Houdre
13. 09. 2026 19.46
Tepec
Odgovori
+9
11 2
Ricola Swiss
13. 09. 2026 19.44
Kakšno funkcijo bo pa imel murgelski pajac?
Odgovori
+9
12 3
Kod.
13. 09. 2026 19.46
Precednik v senci😁😁😁
Odgovori
+8
10 2
ptuj.si
13. 09. 2026 19.47
Prokurist.
Odgovori
+8
10 2
proofreader
13. 09. 2026 19.47
Stric iz ozadja.
Odgovori
+4
7 3
Tici 007
13. 09. 2026 19.48
Čivšarja bo za ušesa vlekel
Odgovori
+0
3 3
Fidelus Kastratus
13. 09. 2026 19.52
Nočni čuvaj bančne luknje 😁😂
Odgovori
+5
5 0
seter73
13. 09. 2026 20.00
glede na to da sem ga videl pred enim tednom na cevapih v LJ in da je okrogu k zoga bo verjetno mini snezak, samo da mu bodo korenje dal nekam drugam kot za nos
Odgovori
0 0
proofreader
13. 09. 2026 19.42
SD in Levica sta mu dala košarico, Prerod tudi. Ostala sta mu Alenka in Boštjančič.
Odgovori
+14
17 3
Samo-ne-rdeci
13. 09. 2026 19.41
norost ne pozna meja.
Odgovori
+16
19 3
luckyss.1
13. 09. 2026 19.40
Na koncu bo edini strokovnjak v vladi od sence Tina Gaber kako treba uporabljati instagram hahahaha
Odgovori
+18
21 3
daiči
13. 09. 2026 19.40
vlada u senci? jz bi temu prej reku svoboda u senci. sj levici pa sdju ne disi ta senca iz obupa
Odgovori
+15
17 2
nemski_ovcar
13. 09. 2026 19.38
Senčnik
Odgovori
+13
15 2
Rožle Patriot
13. 09. 2026 19.38
To, da ni v ekipi Žavbija .. pove vse, da je s tem nekaj res hudo narobe .. !!!
Odgovori
+16
18 2
proofreader
13. 09. 2026 19.45
Žavbi je zdaj pri Zokiju, kraljici.
Odgovori
+4
4 0
Vrana in vrabček
13. 09. 2026 19.36
Golob ima tako velik ego, da še zdaj ne dojame, da ga nihče ne mara. Šel je v pozabo, na sramotilni steber zgodovine. Škoda, da s sabo ne vzame tudi vseh resnično nesposobnih ljudi, ki jih je na vodilne meste nastavljal po državni upravi. Te gniloživke pa ostajajo na najvišjih možnih plačah in so postali uradno fikusi državne uprave 😏
Odgovori
+14
18 4
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