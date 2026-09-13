100. dan četrte Janševe vlade, Golob z 'vlado v senci': Sploh kdo želi vanjo?

Ob okroglem mejniku četrte vlade Janeza Janše, je prvak stranke, ki je slavila na volitvah, a ji ni uspelo zavladati, predstavil opozicijsko alternativo. Šestčlansko vlado v senci sestavljajo njegovi najožji politični sopotniki, ki naj bi vsak na svojem področju kazali drugačno pot kot aktualna oblast.

"Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo: pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine," 'misijo' vlade v senci opisuje njen predsednik Robert Golob.

"So ljudje, ki zdaj hočejo imeti vlado v senci, bili so nekoč sončni kralji. In so imeli možnosti, da se dokažejo. Ampak najboljša vlada v senci bodo, ko bodo dovolili, da trenutna vlada počne tisto, kar mora," jim medtem odgovarja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

Na ustanovni seji, ki je bila v bolj ali manj prazni dvorani enega od ljubljanskih hotelov – na spletu sicer odprta za javnost – smo slišali serijo kritik na račun Janševih. "Odločno zavračamo izhodišča, ki jih je objavil za šolsko reformo minister Rončević," je dejal poslanec Gibanja Svoboda Vinko Logaj. "Po mojem mnenju to ni rebalans. To je knjigovodstvo za eno samo številko (2,9-odstotni primankljaj op. a.) in še ta ne bo zdržala," je povedal Klemen Boštjančič.

Golob je na skrivnostnem sestanku pred mesecem in pol v eni od ljubljanskih restavracij k sodelovanju povabil tudi SD, Levico in Prerod, a od idejno sorodnih strank dobil tri košarice in nobenega ministra v senci. "V prvo vrsto smo postavili tiste člane, v tem primeru Svobode, ki so se pripravljeni javno izpostaviti. V strokovnih svetih so tudi člani drugih strank, da. In naša vrata so vedno odprta," trdi Golob.

Kako pa vlada v senci odmeva med člani tiste, ki odloča na Gregorčičevi?

"Me zanima, kako bo neka ekipa, ki je prej višala davke in administrativne obremenitve, zdaj pripravila mogoče ukrepe v drugi smeri. Ampak če bo, jih nimam težav podpreti," meni podpredsednik vlade in prvak Demokratov Anže Logar.

"Slovenska demokratska stranka ima takšno vlado, kadar je v opoziciji že nekaj desetletij. Nenazadnje sem tudi jaz začel v tako imenovanem strokovnem svetu oziroma vladi v senci pred dobrimi 20 leti svojo, če želite, politično kariero," pravi minister za finance iz vrst SDS Andrej Šircelj.

Ob priložnosti smo prvaka Svobode prosili tudi za komentar domnevnega poskusa podkupovanja poslancev Resnice in hišne preiskave pri ustanovnem članu Golobovih Andreju Ribiču. "Ne bom komentiral ne navedb, v katere sicer dvomim, še manj pa preiskav. Iz pietete do Dušana Konde," je odgovoril Golob.

Vlada v senci naj bi se odslej srečevala mesečno. Za razliko od danes, ko so lovili mejnik Janševe vlade, pa ne več ob nedeljah.