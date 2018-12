100. dan vlade: Ni bilo miru, najbolj na okopih s podjetniki

Po septembrski zaprisegi ministrov v DZ, ki ji je zvečer sledila prva seja vlade Marjana Šarca, danes mineva njen 100. dan. A manjšinska vlada ni imela 100 dni miru. Zaradi začrtane davčne politike koalicije je bila na okopih s podjetniki, pod streho pa je denimo spravila dogovor z javnim sektorjem. Zdaj največ napora vlaga v rebalans proračuna.

Kljub izpostavljenim prioritetam koalicije petih strank je bilo o nekaterih področjih, denimo o urejanju razmer v zdravstvu, malo govora, več pozornosti pa je bilo namenjene proračunskim dokumentom in pogajanjem s sindikati javnega sektorja.

Tudi na vladi so pred mejnikom 100. dne izpostavili, da so se v tem času dogovorili o zvišanju plač v javnem sektorju in tudi zvišanju povprečnin za občine, odpravili so zadnje varčevalne ukrepe pri socialnih prejemkih in se lotili skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu.

Glede na svoje obljube in že sklenjene dogovore za leto 2019 mora vlada prilagoditi tudi proračunske dokumente. Aktivno pripravlja rebalans proračuna za prihodnje leto, pričakovanim odhodkom pa je prilagodila tudi zakon o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019.

Vlada se je v času sprejemanja novele zakona o izvrševanju proračuna soočila z napetostmi v lastnih vrstah. Pisanost vladne peterice prinaša težavna usklajevanja, vendar je Šarec, ki mu sicer nekateri očitajo nekonkretnost pri vsebini, doslej kljub napetostim uspel disciplinirati ekipo.

Odstop Bandellija

V tem času je v vladni ekipi prišlo tudi do prve menjave. Na Šarčev poziv je moral zaradi neprimerne komunikacije v javnosti odstopiti kohezijski minister iz vrst SAB Marko Bandelli, ta teden ga je na tem mestu nasledil Iztok Purič.

Vlada sicer sodeč po anketah uživa skoraj 50-odstotno podporo javnosti. Analitik Andraž Zorko iz agencije Valicon to pripisuje nekaterim Šarčevim všečnim potezam in njegovemu všečnemu nastopu. Tudi Alem Maksuti z Inštituta za politični menedžment kot največji izziv vlade vidi dokončanje mandata, saj je usklajevanje toliko strank relativno težka naloga, za katero je potrebne veliko politične inteligence.

So pa v SDS, vodilni opozocijski stranki, prav za danes napovedali vložitev ustavne obtožbe zoper Šarca in sicer "zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva".