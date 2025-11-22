100 dogodkov, 25 kilometrov lučk, 17 prizorišč in 39 dni dogajanja

Mesto grofov je prejelo naziv Evropsko božično mesto 2025 med mesti z do 100 tisoč prebivalci. Letos načrtujejo več kot 100 dogodkov, 25 kilometrov prazničnih lučk, 17 prizorišč in 39 dni prazničnega dogajanja. Obiskovalce bodo pričakale številne novosti, pa tudi tradicionalni dogodki, med njimi že dobro poznana Božična dežela.