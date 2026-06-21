Slovenija
100 jogistov in duhovna avtoriteta
Po svetu obeležujemo mednarodni dan joge. Tudi v Sloveniji so potekali različni dogodki, v Mozirskem gaju se je na največji skupinski vadbi pri nas zbralo več 100 jogistov. Prišli so tudi iz sosednjih držav, zbrane pa je pozdravil poseben gost: Maha Manda Lešvar Swami Avatar Puri, duhovna avtoriteta sistema Joga v vsakdanjem življenju.
24ur.com Brezplačen obisk joge – Dnevi odprtih vrat | Joga Ljubljana in Joga Kranj | Vpis v tečaje joge
Vizita.si Ob svetovnem dnevu spanja, nam je Jana Koteska pokazala, kako izbrati pravo vzmetnico in vzglavnik
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.