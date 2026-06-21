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Slovenija

100 jogistov in duhovna avtoriteta

Ljubljana, 21. 06. 2026 20.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Manca Turk
Jogisti

Po svetu obeležujemo mednarodni dan joge. Tudi v Sloveniji so potekali različni dogodki, v Mozirskem gaju se je na največji skupinski vadbi pri nas zbralo več 100 jogistov. Prišli so tudi iz sosednjih držav, zbrane pa je pozdravil poseben gost: Maha Manda Lešvar Swami Avatar Puri, duhovna avtoriteta sistema Joga v vsakdanjem življenju.

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