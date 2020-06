100 let kvasa Fala

Svežemu kvasu Fala, ki ostaja že stoletje nespremenjen in sestavljen le iz kvasnih celic skrbno izbrane družine kvasovk, se je v zadnjih letih pridružilo tudi kislo testo Fala in suhi kvas Fala. Družina izdelkov Fala se ponaša s svojo vrhunsko kakovostjo in brezhibnim delovanjem, kar potrjujejo že generacije zvestih uporabnikov in ljubiteljev Fala Slončka.

Častitljivo obletnico blagovne znamke Fala smo se odločili obeležiti skupaj z vami, vašo dediščino in spomini. V kolikor hranite doma stare recepte za kruh ali kvašeno pecivo, stare fotografije, pripomočke za peko ali le zgodbe in spomine vaših babic ali prababic o kvasu ali peki, nam lahko te fotografije, recepte ali zgodbe posredujete do 15. avgusta na fala.sloncek@gmail.com ali na naslov Lesaffre Slovenija, Obrtniška 6f,1 370 Logatec. Skupaj z vami bomo ustvarili knjigo 100 let receptov in spominov Fala Slončka, ki jo boste v dar prejeli tudi sami.

