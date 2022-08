100 let obstoja podjetja Dr. Schär

Dr. Anton Schär in njegov svak, lastnik mlina Gottfried Untertrifaller, sta leta 1922 na Južnem Tirolskem predstavila svoj prvi izdelek, s katerim sta uspešno doprinesla k spopadanju s podhranjenostjo otrok po prvi svetovni vojni. Vse od tedaj v podjetju skrbijo, da je prehrana bolj vključujoča in okusna za vse.

Ob tem pomembnem mejniku so v središče praznovanja postavili poseben projekt za spodbujanje biotske raznovrstnosti: Field 100 . Pri tem so si za partnerja izbrali mednarodno organizacijo Crop Trust , ki si prizadeva za ohranjanje in zagotavljanje biotske raznovrstnosti poljščin po vsem svetu, za vedno in za vse.

Posadite svojo željo za prihodnost

Z vašo pomočjo bodo pri Dr. Schär poskrbeli, da bo do 500 sort različnih poljščin - fižola, leče, graha, prosa, sirka in drugih - ustrezno varovanih vsaj naslednjih 100 let. Za to so potrebni samo trije koraki:

Izberite seme: izberite pridelek, ki bi ga radi ohranili za prihodnost.

Napišite svojo željo: zapišite svojo željo za boljši jutri.

Ostalo prepustite Dr. Schär: skupaj s Crop Trust bodo ohranili seme za +1 leto.