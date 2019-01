100 let slovenskega vojaškega letalstva

Prva letala, ki jih je dobila novorojena slovenska letalska stotnija, so prišla z tezenskega kolodvora, kjer so mirovali vojaški transporti po razpadu nekdanje skupne države Avstro-Ogrske. Maistrovi borci so v številnih stoječih vagonih našli tudi krilate tovore, ki jim jih je uspelo spraviti na varno, rojstvo slovenskega vojaškega letalstva, novih enot in letov pa se je začelo že leta 1918 v Mariboru. Do nastanka prvih letalskih stotnij so izvidniške polete opravljali pogumni posamezniki, ki so bili tudi očetje novo nastajajočih enot.

V ljubljanski stotniji so se do leta 1919 pripravljali na polete, saj je bilo izvidniško letenje čez Karavanke, sploh v zimskem času, nevarno. Tako so 12. januarja 1919 iz Ljubljane poletela prva letala, ki so odšla na izvidniški, bojni polet na Koroško, za potrebe enot, ki so bile na severni meji. Pri tem so tudi 'mitraljirali' avstrijske enote in ta dan se praznuje kot dan slovenskega vojaškega letalstva.