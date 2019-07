Podrobnosti javnega naročila: 100 metrov ograje na dan na južni schengenski meji

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravoLeon Behinje dejal, da sta policija in ministrstvo za notranje zadeve tista, ki na podlagi varnostne ocene povesta, kje, kdaj in koliko ograje se bo postavilo."Na izvajalcu pa je, da to dobavlja sukcesivno, sproti in da na dan postavi najmanj 100 metrov ograje," je razložil.

Novi zakon o nadzoru državne meje potreben zaradi varnosti države

Ker bo gradnja ograje posegala v zasebno lastnino ljudi ob meji, so v državnem zboru uzakonili tudi hitrejši način izplačevanja odškodnin zaradi uporabe skoraj 3000 zemljišč. "Sprejem sprememb zakona je nujen zaradi interesov varnosti države," je dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Zakon določa, da sme policija na zasebnih zemljiščih postaviti in uporabljati tehnična ali druga sredstva, če je to nujno za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje njenega nedovoljenega prehajanja, lastniki zemljišč pa so upravičeni do nadomestila.