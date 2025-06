100-milijonska dokapitalizacija za 2000 novih stanovanj

Za večje projekte, kot so Glince Podutik v Ljubljani, Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru, v okviru katerih je predvidena gradnja 1100 novih stanovanj, po njegovih besedah še vedno tečejo usklajevanja zahtev pristojnih institucij v integralnem postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Po Remčevih besedah gre skupaj za 20 projektov in 2000 stanovanj, od tega je 20 odstotkov oskrbovanih stanovanj in stanovanj, prilagojenih za gibalno ovirane osebe. Ocenjena vrednost investicij je 400 milijonov evrov skupaj z 10-odstotno investicijsko rezervo, ki pa je do sedaj niso uporabili skoraj v nobenem projektu.

Spomnil je tudi na nedavno otvoritev soseske Podbreznik, kjer so zgradili 25 javnih najemnih in 20 oskrbovanih stanovanj. Podoben primer izgradnje kombinacije oskrbovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine pa trenutno poteka tudi v Mirni. "To je model, ki ga želimo razvijati tudi naprej. Kaže se tudi možnost, da bomo vstopili v projekt v Novi Gorici, kjer gre za 100 oskrbovalnih stanovanj. Naš predlog je, da bi bila polovica teh za mlade družine, polovica oskrbovanih, zraven pa lahko tudi dnevni center aktivnosti za starejše in skupnost s posebnimi potrebami," je dejal.

Direktor državnega stanovanjskega sklada se je dotaknil tudi izzivov z odpravljanjem napak pri gradnji stanovanj na podlagi sodb sodišč v preteklih letih. "Takrat je bila ideja, da bo sklad omogočal nizkocenovna stanovanja za nakup, vodstvo sklada pa je tudi z gradbenimi podjetji poskušalo najti možnosti za uporabo čim cenejših materialov in tehničnih rešitev," je pojasnil Remec in dodal, da so kupci omenjena stanovanja lahko kupili prek razpisa kot socialne kategorije. Stroški sklada za odpravo napak med letoma 2009 in koncem maja 2025 so za 1281 stanovanj na šestih lokacijah dosegli 10,5 milijona evrov.

V primeru dveh največjih sosesk – Dragomelj s 150 stanovanji in Poljansko nabrežje s 600 stanovanji – pa po navedbah Remca odprava napak še vedno poteka. "Nekaj tega je posledica napak gradbincev, še več pa je slabega vzdrževanja. V vseh teh 20 letih so namreč kupci skupaj z upravniki na nek način z izgovorom, da je sklad dolžan vse to odpraviti, odlagali vsa redna vzdrževalna in tudi investicijska dela," je situacijo podrobneje pojasnil in dodal, da se pri tem soočajo tudi s težavami pri usklajevanju z lastniki stanovanj.

Poudaril je, da gre za napake predhodnega vodstva sklada in tedanje politike. "Kar nekaj politikov, ki so še danes aktivni, je bilo kupcev teh stanovanj, večina jih je sicer že preprodanih," je navedel in ocenil, da bodo stroški odprave napak skupaj s sodnimi stroški presegli 20 milijonov evrov, ki bi jih lahko namenili za izgradnjo 200 stanovanj za mlade družine.