100 najbogatejših: novinec Oblak in velik skok Dončića

Škofjeločan Jan Oblak je novinec na lestvici najbogatejših Slovencev in je na 89. mestu. Kapetan slovenske izbrane vrste, ki si že nekaj let služi kruh pri madridskem Atleticu, je v karieri zaslužil nekaj več kot 90 milijonov evrov. Po plačilu davkov in pričakovanih stroškov mu je na računu ostalo 38,9 milijona, ocenjujejo snovalci lestvice. Kako je oplemenitil svojo bruto plačo, ni všteto v ta znesek. Kot tudi ne pri ostalih najbogatejših slovenskih športnikih.