100 najbogatejših Slovencev: na vrhu novi imeni, skupno premoženje pa še višje

Na vrh lestvice 100 najbogatejših Slovencev, ki jo pripravljajo Finance, sta se letos uvrstila Vesna in Dari Južna. Iza Sia in Samo Login, ki sta si lani delila prvo mesto, si tokrat drugega, sledi jima družina Šešok. Skupno premoženje stoterice se je povečalo za 12 odstotkov na 11,2 milijarde evrov, kar je nova najvišja vrednost doslej.

Premoženje zakoncev Južna, lastnikov skupine Perspektiva, so na Financah ocenili na 511 milijonov evrov, kar je 48 odstotkov več kot lani. Pomemben del njunega portfelja je tudi 10-odstotni delež v Petrolu, vrednost tega pa je v zadnjem letu dni poskočila za približno 60 odstotkov, so zapisali. Finančna kriza je pred desetletjem skupino Perspektiva močno obremenila, leta 2012 je imela tako okoli 140 milijonov evrov neto finančnega dolga. Do lani se je skoraj razdolžila, hkrati pa je nakopičila več kot 70 milijonov evrov denarnih sredstev in se po ocenah Financ do konca leta lahko približa stotim milijonom evrov. Po zadnjih podatkih ima skupina skoraj 390 milijonov evrov prihodkov, čisti dobiček pa znaša skoraj 43 milijona evrov. "Kopičenje presežkov, visoka dobičkonosnost in rast vrednosti portfelja so razlogi, da smo oceno premoženja zakoncev Južna zvišali za skoraj polovico," so pojasnili.

Premoženje nekdanjih zakoncev Login so ocenili na po 414 milijonov evrov, kar je toliko kot lani. Družina Šešok, ki jima sledi na lestvici, je svoje premoženje povečala za 12 odstotkov na 381 milijonov evrov. Med največjimi skoki so na Financah izpostavili lastnike podjetja NGEN, specialista za hranjenje in pametno rabo električne energije. Zorka in Roman Bernard sta s solastnikoma Boštjanom Bandljem in Damianom Merlakom lani prihodke NGEN povečala za 44 odstotkov na skoraj 82 milijonov evrov, ob tem pa ustvarila blizu 11 milijonov evrov čistega dobička. Bandelj se je s 324 milijonov evrov premoženja (35-odstotna medletna rast) uvrstil na peto mesto lestvice, Merlak pa s 313 milijonov evrov (33-odstotna medletna rast) na sedmo. Vmes je s 316 milijonov evrov premoženja soustanovitelj trboveljskega razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov Dewesoft Jure Knez. Vrednost njegovega premoženja se je sicer zmanjšala za 12 odstotkov. Prvo deseterico zaključujejo nekdanja lastnika družbe Pipistrel Ivo in Anastasia Taja Boscarol (263 milijonov evrov oziroma šest odstotkov več), nekdanji lastnik družbe Outfit7 Marko Pistotnik (252 milijonov evrov, brez spremembe) ter Joc Pečečnik (240 milijonov evrov, brez spremembe), ki je po prodaji podjetja Interblock sredstva vložil v več drugih podjetij in projektov. Med novinci na lestvici sta najvišje uvrščena Jelka in Marko Tomše, lastnika družinskega podjetja Delta Team iz Krškega, ki je specializirano za prodajo motorjev, plovil in druge opreme znamke Yamaha ter koles in zaščitne opreme za motoriste.

Košarkar Luka Dončić se je s 126 milijonov evrov premoženja, kar je 20 odstotkov več kot lani, uvrstil na rob prve četrtine lestvice. FOTO: Profimedia icon-expand