100% naraven piškot, v katerem lahko uživate brez slabe vesti

Ekipa slovensko-hrvaškega startupa, katere jedro tvorijo ustanovitelji Edo in Luka Mujkić, Martin Kandus, ter Petra Mihalić, razvija svojo verzijo svetega grala zdravih prigrizkov.

icon-expand BiteMe Protein Cookie FOTO: Arhiv ponudnika

Rezultat je BiteMe Protein Cookie, ki je uspešno združil 100% naravno sestavine in okus, ki pritegne še najbolj zahtevno publiko: mamice in otroke. Predstavljajte si piškot, ki se topi v ustih. S popolnim razmerjem kremastega polnila in mehke lupine, prelit z belo čokolado. Zdaj pa si predstavljajte, da je poleg tega tudi dobro za vaše telo, popolnoma ekološko, s hranili rastlinskega izvora (veganski), umetnih sladil in škodljivih maščob, aditivov, zgoščevalcev in raznih sestavin, katerih imena je težko prebrati. Zveni predobro, da bi bilo res? Prav to je uspelo ekipi znamke BiteMe, ki že leta dela na razvoju popolnega zdravega prigrizka.

Za slovensko zastopanost med ustanovitelji skrbi Martin Kandus, finančni direktor startupa. Pravi da ožje člane druži navdušenje nad hrano ter prizadevanje za boljšimi funkcionalnimi prigrizki. Ekipa se je celotne zgodbe lotila iz lastne želje po iskanju zdrave alternative različnim ploščicam in prigrizkom, ki jih ponuja trg. In ker so tako zapriseženi športniki – Edo ter Luka sta svojčas bila celo obetavnejša veslača - kot tudi gurmani, jih je ponudba razočarala po sestavi ter tudi okusu, zato so začeli z razvojem lastne linije proizvodov. - Naše poslanstvo je na videz preprosto: želimo, da se ljudje prehranjujejo bolj zdravo. Ideja je bila ustvariti čist in kakovosten izdelek, ki je zdrav in okusen. Torej, prigrizek, ki je popolnoma zdrav za uživanje, a je hkrati mamljivega okusa, natančneje ima tisti umami pridih, ki ga vsi iščemo in ga velikokrat ne najdemo v zdravih ali športnih prigrizkih, če veste, kaj mislimo – se smejijo.

Okus, ki so si ga zamislili v svojem najnovejšem izdelku BiteMe Protein Cookie, se resnično kosa z najboljšimi domačimi piškoti, sestava pa je izključno naravna: suho sadje, oreščki, arašidovo maslo, grahove beljakovine, agavin sirup, veganski preliv iz bele čokolade ... - Poleg odličnega okusa ta sestava omogoča daljši občutek sitosti. Industrijske ploščice in sladice delujejo na naše telo kot, na primer, energijska pijača: kratkoročno nam sladkor dvigne raven energije, a kmalu pride do znanega sugar crash-a. Naši izdelki imajo vse dobre lastnosti živil, iz katerih so narejeni: suho sadje in oreščki so znani kot najboljša izbira za prigrizke, saj sladkor ne naraste prehitro, pojasnjujejo.

