100 novih parkomatov: razširitev plačljivega parkiranja v Šiški in za Bežigradom

V prestolnici bodo razširili območje plačljivega parkirnega režima. Postavili bodo kar 100 novih parkomatov, večino v območju parkirne cone 3. Bistvena novost bo razširitev plačljivega parkiranja v Šiški na območju med Vodnikovo in Celovško cesto ter na območju med Goriško ulico in Celovško cesto ter za Bežigradom na območju med Dunajsko cesto in Ulico Pohorskega bataljona.

Kot so sporočili z Mestne občina Ljubljana, bodo postavili 100 novih parkomatov in s tem razširili območje plačljivega parkirnega režima. Večina parkomatov bo postavljena v območju parkirne cone 3, za katero velja, da je parkirnino potrebno plačevati od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, po 0,40 EUR na uro, so pojasnili.

icon-expand Parkomati FOTO: Aljoša Kravanja

Kot dodajajo, bo bistvena novost razširitev plačljivega parkiranja v Šiški na območju med Vodnikovo in Celovško cesto ter na območju med Goriško ulico in Celovško cesto ter za Bežigradom na območju med Dunajsko cesto in Ulico Pohorskega bataljona, v vseh primerih znotraj avtocestnega območja. O vseh lokacijah novih parkomatov in pričetku njihovega delovanja bodo javnost obvestili.

icon-expand Parkomati FOTO: Aljoša Kravanja