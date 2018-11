100-odstotno porodniško nadomestilo bo prvič izplačano februarja 2019

Vlada je prejšnji teden razveselila bodoče starše z novico, da po šestih letih porodniško nadomestilo ne bo več 90-odstotno, ampak 100-odstotno. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) smo preverili, kdaj to stopi v veljavo in ali morajo tisti, ki trenutno koristijo to nadomestilo, sami oddati novo vlogo.

Z MDDSZ so nam odovorili, da bo država vsem upravičencem sama izdala nove odločbe. V njih bo od 1. januarja "odločeno o nadomestilu v višini 100 % osnove, brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo 2,5 kratnik povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu. Posebne vloge tako ni potrebno vlagati. Prvo višje izplačilo nadomestila bo v februarju 2019 za januar 2019".

Spomnimo: vlada je prejšnji teden potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. Kot se je izkazalo, so varčevalni ukrepi na področju družinske politike in socialnih transferjev odpravljeni. Vlada je odločila tudi, da ostaja dodatek za velike družine, ki po novem ne bo več vezan na cenzus, kar pomeni, da ga bo prejemalo 4000 upravičencev več kot doslej. Otroške dodatke pa bodo še naprej prejemali tudi tisti, ki so v sedmem ali osmem dohodkovnem razredu.