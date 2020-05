100 posameznikov za Ivana Galeta predlaga medaljo za častna dejanja

"Za izjemno hrabro, pošteno, častno in požrtvovalno ravnanje v času vsesplošne krize v Republiki Sloveniji zaradi epidemije covida-19 ter za izjemni prispevek pri ohranjanju vrednot slovenskega naroda," so zapisali predlagatelji (celoten dokument o predlogu nagrade skupaj s seznamom podpisanih v priponki spodaj). Kot še navajajo, je Gale s tem pogumnim dejanjem prispeval tudi h krepitvi vrednot pravne države in dal "vsem državljankam in državljanom zgled poštenega delovanja in državljanskega poguma" .

Po mnenju podpisnic in podpisnikov, med katerimi so denimo Dušan Keber , Andrej Lukšič , Vlado Miheljak , Vinko Möderndorfer , Božo Repe , Svetlana Slapšak , Ivan Svetlik , Zvone Šeruga , Vesna Vuk Godina in Boris Vezjak , si Gale zasluži odlikovanje z državnega vrha za razkritje (domnevno) spornih ravnanj nosilcev politične moči in hudih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme v času epidemije novega koronavirusa.

Predlagatelji glede na navedeno menijo, da si Ivan Gale nedvomno zasluži odlikovanje najvišje državne ravni, in sicer predlagajo, da se mu podeli Medalja za častno dejanje na civilnem področju zaradi njegovega hrabrega, častnega in prodržavnega ravnanja . "Če pa predsednik meni, da Galetu gre kakšno drugo, nižje odlikovanje, pa predlagatelj predlaga, da mu pač podeli drugo odlikovanje, po lastni presoji. Čeprav predlagatelj meni, da, so izpolnjeni vsi pogoji za podelitev predlaganega najvišjega odlikovanja," so še zapisali v predlogu.

Gale, vodja splošne službe na Zavodu za blagovne rezerve RS, je človek, ki kljub vsem političnim ter gospodarskim lobijem v državi ni podlegel številnim pritiskom in je kljub zavedanju, da bo s svojim ravnanjem storil politični in karierni samomor, razkril številne nečedne posle pri nabavi zaščitne opreme za področje zdravstva, sociale in civilne zaščite v času epidemije virusa covid -19, so v obrazložitvi med drugim navedli predlagatelji. "Je človek, ki se je znašel v izredni stiski zaradi surovih, nemoralnih, verjetno celo protipravnih pritiskov najvišjih politikov, domačijskega mešetarjenja slovenskih uradnikov in politikov pri nabavi zaščitne opreme in je kljub vsem političnim in javnim pritiskom, blatenju in grožnjah obdržal vrednote slovenskega 'malega', poštenega človeka in javnosti razkril izjemno hude nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme," navajajo.

"Je človek, ki je imel pogum postaviti se po robu politični in gospodarski eliti, ki ji javno in hrabro kljubuje in se ni zlomil pod njenimi pritiski, ampak je kljub vsemu ostal zvest temeljnim moralnim vrednotam in načelu vestnosti in poštenja ter s tem razkril eno največjih afer v samostojni Republiki Sloveniji, kjer je marsikdo za krinko domoljubja in pomoči poskušal urejati posle za svoje bližnje ali strankarske prijatelje. Je človek, ki je zbral pogum, da je razkril in opozoril na zlorabo pooblastil s strani nosilcev izvršilne oblasti in predstavil širši slovenski javnosti sistemsko korupcijo, ki državo prežema vsako leto bolj, in zaradi katere je Slovenija uvrščena na sramotnih najvišjih mestih svetovnih lestvic koruptivnosti," dodajajo predlagatelji.

"Če vrednote, kot so poštenje, vestnost in iskrenost, še kaj pomenijo, predstavlja ravnanje Ivana Galeta, ki se je kot posameznik izpostavil in upal razkriti vse nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, izredno častno dejanje, ki ga je treba odlikovati z odlikovanjem najvišje državne ravni," še izpostavljajo in dodajajo, da bo s svojo odločitvijo tako tudi predsednik države poslal pomembno sporočilo vsem prebivalcem Slovenije o vrednotah naše družbe.

Podpisniki vabijo tudi ostale državljane k sopodpisovanju poziva predsedniku republike v obliki spletne peticije.