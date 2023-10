Če gre vsako leto 100 žensk na Triglav, zakaj ne bi za god svete Uršule prišlo 100 Uršk na Uršljo goro, se je pred leti vprašal organizator srečanja in letos že peto leto 21. oktobra na to priljubljeno koroško goro povabil vse Urše, Urške in Uršule. 16 planinskih društev je na 1699 metrov nadmorske višine pripeljalo svoje Urške.