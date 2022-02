100 % varen način uporabe mobitela v avtomobilu: RodMob je držalo za telefon, ki ga priporočajo vsi vozniki

Čeprav vemo, da je nevarno, med vožnjo vsi uporabljamo mobitele. Včasih moramo preprosto sprejeti klic, uporabiti navigacijo ali predvajati glasbo med dolgo vožnjo.

To je vsekakor razumljivo, toda v tem primeru morate razmisliti o uporabi držala za mobitel, ki vam ne bo blokiralo pogleda in tudi ne bo odvrnilo pogleda s ceste, ki vam ga ne bo treba sneti, ko ga ne uporabljate, vendar kljub temu ne bo motilo videza notranjosti vašega avtomobila. Pozabite na ure raziskovanja in branja opisov, lastnosti in ocen različnih nosilcev, saj smo našli enega – RodMob, ki izpolnjuje vse zgornje zahteve.

icon-expand RodMob FOTO: Arhiv ponudnika

Držalo za mobitel – ga res potrebujem? Če v avtu preživite vsaj pol ure na dan, se odgovor ponuja sam od sebe. Kolikokrat vas zamika, da bi pogledali na zaslon, odgovorili na klic, samo na kratko pogledali nekaj, preverili ... Tudi če ne vozite hitro, vas lahko le trenutek nepazljivosti stane zdravja, stresa, denarja. Še posebej moteči so zastoji, ljudje so živčni, hitijo in dovolj je, da se odločite prebrati sporočilo na svojem mobitelu, pa ste ogrozili sebe in druge.

icon-expand RodMob FOTO: Arhiv ponudnika

V takih situacijah želite svoj mobitel na vidnem, lahko dostopnem in varnem mestu. V trenutkih, ko uporabljate navigacijo, boste to še posebej cenili. Ne glede na to, kako močno vas odbija ideja o uporabi držala, po nekaj dneh uporabe ne boste več mogli brez njega. Ko boste začutili njegovo praktičnost, enostavnost uporabe mobitela in preprostost, se boste vprašali, zakaj ga še niste začeli uporabljati.

icon-expand RodMob FOTO: Arhiv ponudnika

Razbremenitev za lažjo in varnejšo vožnjo Najpomembnejši merili pri izbiri držala za mobitel sta funkcionalnost in varnost. V smislu funkcionalnosti je držalo RodMob odlično in sicer: - Baza, v katero je nameščen mobitel, je vrtljiva za 360 stopinj – mobitel lahko postavite v poljuben položaj - Ima raztegljiv teleskopski ročaj - Z enim lahkim gibom se odstrani iz vidnega kota, ko ni v uporabi - Čvrsto drži vsak mobitel, zato ni možnosti, da bi padel iz baze tudi na neravnih cestah

icon-expand RodMob FOTO: Arhiv ponudnika

To držalo se namesti na vzvratno ogledalo, kar je v skladu s strokovnim priporočilom, da je držalo nameščeno na osrednjem mestu v avtomobilu. Tako je vozniku na dosegu roke, na odlično vidnem mestu, kjer ne moti pogleda, s tem pa tudi vožnje ne. Boljša kakovost in ugodnejša od konkurence Danes lahko na trgu najdete različna držala, ki so oblikovno res zanimiva in ponujajo enoročno rokovanje. Kako je potem ta nosilec premagal dražjo konkurenco, se sprašujete? Čeprav ni super eleganten in ga morate fiksirati z vrtenjem vijakov (ki so priloženi), to držalo ponuja neskončne možnosti prilagajanja, kar je na koncu najpomembnejše.

icon-expand RodMob FOTO: Arhiv ponudnika