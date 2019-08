1000 evrov kazni zaradi pomoči prijatelju pri prekrivanju strehe

Dolenjca, ki je svojemu daljnemu sorodniku brezplačno pomagal pri prenovi hiše, je finančna uprava obtožila dela na črno in oglobila za tisoč evrov. V čeladah in s pištolami za pasom na dvorišču pred odkrito domačo hišo. Pod njegov zapis na Facebooku se je usul plaz ogorčenih komentarjev, na Fursu pa se branijo, da so ravnali v skladu z zakonom.

Pred petimi leti in dvema dnevoma je v veljavo stopil zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Takrat smo veliko govorili o tem, kako bo sankcionirana prijateljska pomoč, čeprav ta ne bo plačana na roke, potem pa so debate o tem poniknile. V soboto pa jo je prek družbenih omrežij znova sprožil moški, ki, kot je zapisal, trdi, da je hotel pomagati prijatelju pri obnovi strehe, ob tem pa dobil kazen finančne uprave v višini tisoč evrov.

"Ker sem pri svojem prijatelju Jožetu pomagal brezplačno postaviti opaž in namestiti nazaj streho na njegovi 40 let stari hiši, me je gnila država kaznovala s 1000 evri kazni," je zapisal v objavi na Facebooku, ki je v dveh dneh požela okoli 1000 delitev. "Finančna policija štirih mož v čeladah in s pištolami me je obkolila, ko so iz kombija opazili hišo brez strehe," pa je med komentarji še dodatno pojasnil podrobnosti dogodka. Kot je razložil Stojan Glavač s Finančne uprave RS (Furs), v primeru, ko izvajajo nadzor na gradbišču, uslužbenci uprave zaradi varstva pri delu nosijo čelade. Pištola pa predstavlja del uniforme.

Kar zadeva prijateljske pomoči, je ne moremo uveljavljati, ko gre za nadzor sive ekonomije, izjeme pa so tiste, ki se jih lahko preveri. Furs vas ne bo preganjal, če gre za pomoč med sosedi ali če to opravi zakonec, parter ali sorodnik do vključno 3. kolena. Moški, ki je pomagal pri obnovi strehe, pravi, da je s prijateljem Jožetom sorodnik v 4. kolenu. Izjemi pa ne veljata, če se človek s to dejavnostjo preživlja.

"Če posameznik ima registrirano dejavnost krovstva in svojemu sosedu ali sorodniku nudi neko storitev, mora v tem primeru izdati račun ravno tako, kot če bi nudil to storitev katerikoli drugi osebi," pojasni Glavač. Nadzor pa steče na podlagi prijave rednega nadzora ali, kot se je morda res zgodilo v tem primeru, ko uslužbenci finančne uprave opazijo izvajanje kakšnega gradbenega dela. Za odziv smo prosili tudi avtorja zapisa na Facebooku, ki pa ni želel še več pozornosti, ki jo je že dobil z objavo na omenjenem družbenem omrežju. To je zaradi medijske pozornosti tudi umaknil. Na Facebooku je moški med drugim zapisal tudi to, da se na izrek globe ni možno pritožiti. A to ne drži, saj je zoper vsak prekršek dovoljeno vložiti kakšno pravno sredstvo. Sicer pa vam prav vsaka prijateljska pomoč ne bo stanjšala denarnice. Na Fursu vas ne bodo oglobili ob dajanju pomoči v primeru preprečevanja ali pri odstranitvah posledic naravnih in drugih nesreč. Brez skrbi pa ste lahko tudi pri pomoči ob prihajajočih trgatvah.