Covidni čas ni okrnil zgolj družbenega življenja. Omejitve gibanja in drugi protikoronski ukrepi so vplivali tudi na to, da so se mladi manj posvečali rekreaciji, športu. Da bi ta pomembna dejavnost zopet postala stalnica v njihovih življenjih, so v Društvu za promocijo športa Slovenije zbrali 1000 žog za 1000 otrok. Žoge bodo spodbuda za otroke, da bodo sproščeno in športno preživeli letošnje poletje, so prepričani v društvu.

V SportForum Slovenija – Društvu za promocijo športa Slovenije bodo še pred začetkom šolskih počitnic razveselili 1000 otrok s povsem novo žogo. Zavedajo se namreč, da je gibanje pomembno za zdrav razvoj mladih. "Naša želja želja je bila, da v postcovidnem času otroke znova spodbudimo k običajnemu stilu življenja, prav tako pa je zdaj dovoljeno druženje in uporaba športnih igrišč," je pojasnil predsednik društva Matevž Brec, ki si je zgodbo o žogah zamislil, se povezal s partnerji društva ter poskrbel, da jih bodo okvirno 20. junija začeli deliti med 1000 otrok. icon-expand 1000 žog bo 1000 otrokom polepšalo poletje. FOTO: SportForum Slovenija Žoge naj bi torej motivirale otroke za aktivnosti na prostem in jih spodbudile k igrivemu, sproščenemu in športnemu preživljanju letošnjega poletja, si želijo v društvu. "Žoga je obenem tudi najboljša prijateljica in nerazdružljiva s številnimi posamezniki, zato vsem otrokom želimo ponuditi izjemno možnost za nove izzive, socialno vključevanje in rekreacijo," je smisel akcije opisal Brec. Poleg tega bodo žoge nagrada ob zaključku šolskega leta, ki je bilo zaznamovano s šolanjem na daljavo, je dodal. Kakšen je postopek, kako do žoge? Otrok oziroma njegovi starši ali drugi bližnji prijavijo otroka na zoga.si. "Proti koncu junija 2021 bodo žogo lahko prevzeli na izbranem prevzemnem mestu širom Slovenije," je zagotovil Brec in dodal, da žogo lahko dobijo prav vsi otroci, ne gleda na status. icon-expand 1000 žog za 1000 otrok. FOTO: Matevž Pucer To pa ni edina dobrodelna poteza Društva za promocijo športa Slovenije. S kampanjo Zmagujmo z žogo oziroma predhodno Žoga kot otroško darilo za praznične dni so z Zvezo prijateljev mladine Slovenije pričeli že pred 5 leti. Akcija sicer poteka v decembrskem času. Žogo želijo predstaviti kot eno najlepših in najboljših daril za otroka v prazničnem času in pomagati Božičku in dedku Mrazu pri obdarovanju otrok. "Žoga je namreč iz motoričnega vidika, pa tudi socialnega vključevanja otrok res poseben predmet, s pomočjo katerega se sklepajo nova prijateljstva," je prepričan Brec. icon-expand