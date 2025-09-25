Svetli način
Slovenija

10.000 podpisov pod pobudo za referendum. Mesec: V ozadju so zasebni interesi

Ljubljana, 25. 09. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
56

Delavska koalicija, ki združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, je v DZ vložila pobudo za referendum o pokojninski reformi s skoraj 10.000 podpisi. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je prepričan, da bodo zbrali tudi potrebnih 40.000 overjenih podpisov za sam razpis referenduma. Minister Luka Mesec medtem meni, da so v ozadju "osebni in zasebni interesi predlagateljev", vložitev pobude za referendum pa vidi kot rušenje reforme, usmerjeno proti družbeni koaliciji.

Delavska koalicija je danes v DZ vložila skoraj 10.000 podpisov volivcev pod pobudo za naknadni zakonodajni referendum o pokojninski reformi, ki jo je DZ sprejel pred tednom dni. Ocenjujejo, da je reforma usmerjena proti delavcem, so povedali na novinarski konferenci pred vložitvijo podpisov.

"Po reformi bo treba delati dlje, pokojnine za številne delavce bodo nižje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja," je poudaril Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Po njegovih besedah so zbrali skoraj 10.000 podpisov, čeprav bi jih bilo treba za vložitev pobude zbrati le 2500. "Ljudje so jasno povedali, da takšne reforme nočejo," je opozoril.

Mladi prav tako nasprotujejo reformi, je opomnila Maša Cvetežar iz študentskega društva Iskra. Po njenem pojasnilu "ne gre za konflikt med mladimi in starejšimi, ampak za konflikt med tistimi, ki delamo, in tistimi, ki nam jemljejo". Mladi si želijo dostojne starosti, namesto za orožje pa naj se sredstva raje namenijo za dobrobit ljudi, je pozvala.

Odzivi pri zbiranju podpisov so bili nad pričakovanji, je dejala Tina Podbevšek iz Centra za družbeno raziskovanje Cedra in Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk. Reforma namreč po njenih besedah pomeni: "Delaj, molči in umri." Opozorila je, da je bila iz reforme "tiho odstranjena ključna obljuba povišanja prispevkov delodajalcev vsaj na raven delavcev". Prispevki delodajalcev ostajajo nižji, delavci pa morajo po njenih besedah zaradi tega delati dlje in prispevati več.

Kaj prinaša pokojninska reforma? Kdo bi bil na boljšem, kdo na slabšem?

Delavska koalicija združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi. Podpise so začeli zbirati dan po sprejetju reforme v DZ. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je danes dejal, da delavska koalicija predstavlja vsaj 30.000 ljudi, prepričan je tudi, da bodo zbrali potrebnih 40.000 overjenih podpisov za razpis referenduma.

DZ je novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki viša starostno mejo za upokojitev in odmerni odstotek, daljša referenčno obdobje za pokojninsko osnovo in spreminja način usklajevanja pokojnin, z 49 glasovi za in enim proti sprejel 18. septembra.

Verk je dodal, da predstavljajo pravi glas ljudstva, ker se je zavezništvo vzpostavilo na pobudo ljudi, ki čakajo na pokoj ali so že v pokoju. "Nimamo političnega ozadja, ki nam ga hočejo pripisati," je poudaril. Razočaran je bil tudi, ker jih danes pred stavbo državnega zbora ni prišel pozdravit noben poslanec.

O morebitni podpori političnih strank pri zbiranju potrebnih podpisov za razpis referenduma pa je Verk dejal, da računajo na podporo sindikatov in ljudi in ne politike. Dodal je, da so vsem poslanskim skupinam poslali svoja stališča, a se ni nihče odzval. "Oni so plačani, da delujejo v korist ljudstva. Tokrat se mi pa ne zdi, da delajo v korist ljudstva," je še povedal Verk.

Minister Mesec svari pred posledicami morebitne zavrnitve pokojninske reforme na referendumu

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec pa vložitev pobude za referendum o pokojninski reformi vidi kot rušenje reforme, usmerjeno proti družbeni koaliciji, ki se je oblikovala okoli reforme. Če bo ta na referendumu zavrnjena, bo treba o novi po njegovih besedah odločati v prihodnjih letih, "za katera pa vso Evropo skrbi, da bodo krizna".

Izjava za medije ministrsta za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca ob vložitvi pobude za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi.
Izjava za medije ministrsta za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca ob vložitvi pobude za razpis zakonodajnega referenduma o pokojninski reformi. FOTO: Bobo

V izjavi za medije, s katero se je odzval na vložitev pobude, je dejal, da so v ozadju rušenja reforme "osebni in zasebni interesi predlagateljev". Prepričan je, da ima reforma številne dobre strani, denimo formulo za usklajevanje pokojnin, po kateri bo pri usklajevanju v obdobju od leta 2026 do 2034 v 50 odstotkih upoštevana rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin. Šele po letu 2034 bo rast cen življenjskih potrebščin upoštevana v večjem odstotku kot rast plač.

Nadalje prinaša zakonsko podlago za izplačilo zimskega dodatka za upokojence, in to že v letošnjem letu, za odmero starostne pokojnine je po prehodnem obdobju določen odmerni odstotek v višini 70 odstotkov, že z letom 2026 pa izboljšuje tudi vdovske, družinske in invalidske pokojnine. Najnižje invalidske pokojnine z novim letom povečuje za 22 odstotkov, je naštel. "Če bo reforma zavrnjena, vse to pade v vodo," je še posvaril.

pobuda za referendum Delavska koalicija pokojninska reforma podpisi Luka Mesec
KOMENTARJI (56)

pojtrarara
25. 09. 2025 17.34
ima pa prav mesec tokrat gre za zasebne interese sindikalisto , ki na tem osnujejo svoj obstanek na sindikalnih ,estih, tega vam oa tudi ne povedo... folk pa naseda
ODGOVORI
0 0
pojtrarara
25. 09. 2025 17.33
kolk so zmesani, upam,da potem zberejo tud se dnar milijone za evropska sredstva. ker pokojninsk reforme ne bo in je zaveza evropi, da drzava sredstva dobi... upam da vsi ti ki to poropagirajo in vsi, ki to podpisujejo se tega zavedajo... ej v tej drzavi se nic ne more narediti, ker vse kar znate nirci delat so referendumi in zapravljanje dnarja za to... in to ob pokojninski reformi, ki sploh ni slaba...
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
25. 09. 2025 17.32
V ozadju je janšizem.
ODGOVORI
0 0
marker1
25. 09. 2025 17.30
+3
Na levi ste prepričani, da imate sami vi vedno prav. Odziv so pa referendumi. Vsak vaš prevzem oblasti se začne tako, kot da bi začela obstajati država šele z vašim mandatom.
ODGOVORI
3 0
ThorStorm666
25. 09. 2025 17.27
+5
Levičarski deloholik večini študent fdvja z rdečo zvezdo bo nekaj pametoval??
ODGOVORI
5 0
natas999
25. 09. 2025 17.26
+8
v deželi telebajskov živi ta lažnjiva vlada
ODGOVORI
8 0
ThorStorm666
25. 09. 2025 17.25
+9
Končno se zbuja slovenija, da se ustavi norost te zgrešene vlade
ODGOVORI
9 0
zulj001
25. 09. 2025 17.23
+11
Musarjeva je samo za en polet v ZDA potrošila 150 000 evrov plus ostali stroški. Ja nekdo bo moral delati za te velike socialiste ...
ODGOVORI
11 0
IvanJaJo
25. 09. 2025 17.22
+5
Tapravi se oglaša, ko nima minute felovne dobe v realnem sektorju🤣
ODGOVORI
6 1
proofreader
25. 09. 2025 17.21
+7
Ne moremo toliko dolgo delati, kolikor leve vlade lahko zapravijo denarja.
ODGOVORI
7 0
proofreader
25. 09. 2025 17.20
+9
Ko v Franciji poizkusijo podaljšati delovno dobo razbijajo po Parizu in zažigajo avtomobile.
ODGOVORI
9 0
zaza_rege
25. 09. 2025 17.23
+3
sej imajo prav
ODGOVORI
3 0
proofreader
25. 09. 2025 17.17
+14
Delaš do smrti ali do evtanazije, tak je plan trenutne koalicije.
ODGOVORI
14 0
proofreader
25. 09. 2025 17.16
+6
Marcel je Mescu povedal, če bomo dve leti dlje delali, bomo dve leti manj prejemali pokojnino. Lukcu pa nič jasno in se je prepiral z matematiko.
ODGOVORI
8 2
VELIMIROVICH
25. 09. 2025 17.15
-8
Neve se kdo je vecji skodljivec za Slovenijo leva kuga ali lazna desnica.
ODGOVORI
1 9
proofreader
25. 09. 2025 17.20
+9
Vsekakor skrajno levi.
ODGOVORI
9 0
RevenKapitalist
25. 09. 2025 17.12
+1
Levica je trenutno v tej vladni faso prohamas zdruzbi se najmanjse zlo nam zelijo rect sam v parlamentu pa stiskajo kot zapove Fajonova Golob in NPM...ce bi jih malo bremzal pri nekaterih stvareh v dobro celotne drzave Slovenk in Slovencev bi bilo marsikaj drugace zdaj pa ste samo ena odvec stranka ki se vas zelijo vsi znebit kot so se zeleli znebit Jelincica in jim je uspelo. Svoboda liberali zlo SD komunjare zlo stara kleptomanska diktatorska sola priviligiranih in premoznih Levica ni spadala sem. Ste pa se se jim podredil in postali isti. A ni mal prepozno zdaj za jok in neke referendume ko je konc. Boljse vec nebo nikoli pa kdorkoli bo na oblasti in cist vsi ste v istem d.e.u. Svoboda zeli glasove upokojencev zdaj vi malo spet zelite krast glasove oboji pa jih boste natehnili kot se vedno do zdaj. Pa kaj ce starejsim denar ce pa ste jim unicili drzavo ki je nekoc bila lepa in varna?
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
25. 09. 2025 17.12
+6
Dedek Mraz, ki tala Božičnice ... pa kje si to vidu .. !!!???
ODGOVORI
8 2
zaza_rege
25. 09. 2025 17.11
+7
Mesec direktno iz FDV-ja direkt v parlament, pa kot službe od prej, navaja, ŠTUDENTSKO DELO, he he
ODGOVORI
9 2
JackRussell
25. 09. 2025 17.11
+8
Ukinite že enkrat socilako in dvignite plače, ne da vsak lenuh in odvisnik dobi več kot trgovka v Mercatorju ali Sparju. Sramota kam nas vodi ta mesečnik z njegovo socialno politiko. Pri 2.260.000 prebivalcih on dviguje delavno dobo. Jaooooooooo
ODGOVORI
9 1
zaza_rege
25. 09. 2025 17.15
-1
Moja stara je šla pri 57 v penzijo mi bomo pa svoje otroke pri 70 šele spuščali. Denarja je dost, ja samo Golob je obljubil da bo kakšne nemške IRIS-T sisteme kupu, to pa so denarci na kvadrat.
ODGOVORI
2 3
zaza_rege
25. 09. 2025 17.16
-2
65 se zdi čisto OK in pošteno, takrat že zdravje začne krepko pešat, sploh če si se nadelal
ODGOVORI
1 3
tech
25. 09. 2025 17.11
-2
Itak, da so zasevni interesi. Interesi tistih, ki nočejo delat več za enako ali manjšo pokojnino. Pa niti zagotovila ni, da ne bo še slabše in pokojnino sploh ne bomo vidli
ODGOVORI
0 2
DEMOKRACIJA.
25. 09. 2025 17.11
+4
Mesec, pogrnu si na celi črti.
ODGOVORI
5 1
